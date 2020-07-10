Весілля Нікіти Добриніна і Даші Квіткової: зіркова пара розсекретила деталі майбутнього свята

Популярне українське подружжя Даші Квіткової та Нікіти Добриніна активно готується до майбутнього весілля, яке відбудеться вже 12 серпня цього року. Пара з радістю ділиться з шанувальниками цікавими деталями довгоочікуваного свята.

Через пандемію коронавірусу та карантин Даші і Нікіті довелося перенести весілля з травня на серпень. Проте закохані вирішили узаконити стосунки в заплановану дату. Вони розписалися 23 травня в одному з київських РАЦСів. Тепер у відвертому інтерв'ю для журналу Woman Magazine пара розповіла деталі гучного святкування, яке відбудеться через місяць.

Читайте також Весілля Нікіти Добриніна та Даші Квіткової: які зірки виступатимуть та скільки коштуватиме свято

Де відбудеться весілля?

Нікіта зізнався, що спершу вони планували влаштувати свято в Італії. Проте ця ідея швидко зникла, оскільки почалася пандемія коронавірусу. Навіть в Україні весілля довелося перенести. Наречені зрозуміли, що на батьківщині можна зробити не менш пишне та красиве весілля, ніж за кордоном.

Даша додала, ще однією причиною того, що весілля відбудеться в Україні є те, що вони дуже хочуть бачити на ньому своїх бабусь та дідусів. Оскільки вони вже в літньому віці і їм заборонені перельоти, то закохані подбають про те, щоб перевезти їх до Києва.

Нагадаємо, раніше Квіткова та Добринін розповідали, що весілля відбудеться на даху одного з київських закладів з видом на столицю.

Чи будуть на весіллі журналісти?

Нікіта зазначив, що спершу вони хотіли запросити на весілля велику кількість людей, зокрема й публічних. Проте потім вирішили, що хочуть більш затишне та родинне свято. Журналістів на святкуванні також не буде.

Даша Квіткова розповіла про свої сукні

Дівчина зізналася, що їй вже пошили дві весільні сукні і вони ідеальні. Квіткова наголосила на тому, що вже не може дочекатися дня весілля, щоб одягнути їх.

Читайте також У весільній сукні: Даша Квіткова замилувала мережу чуттєвим відео з чоловіком

Запрошені зіркові гості

Нікіта Добринін зізнався, що на святі співатиме Ірина Білик. Одного разу вона написала йому у фейсбуці, коли вони були в одному закладі. Телеведучий зустрівся з виконавицею і вона розповіла, що дивилася проєкт "Холостяк" з його участю і якщо буде весілля, то подарує свій виступ. Парі подобається творчість артистки, тому вони раді такому подарунку.

Даша Квіткова та Нікіта Добринін розповіли деталі весілля: дивіться відео онлайн