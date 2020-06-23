Весілля зірки "Вар'яти-шоу" Володимира Жогло привернуло увагу всіх українців. Гуморист одружився з коханою дівчиною Іриною, не зважаючи на карантин. Наразі ж у мережі з'явились нові фото із зіркового весілля, які встигли підкорити ніжністю.

Весільні фото Володимира та Ірини Жогло

Про святкування весілля гумориста Володимира Жогло стало відомо 17 червня, коли знаменитий українець опублікував перші фото. За його словами, церемонія пройшла на Львівщині, а він обмінявся обітницями з коханою дівчиною Іриною в колі найближчих друзів та родичів.

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До вівтаря шоумен пішов у класичному синьому костюмі та білій вишиванці. Водночас наречена Ірина, яка перебуває на останніх місяцях вагітності, красувалась у білосніжній сукні вільного крою і туфлях на підборах. Образ красуня доповнила хвилястим волоссям і вінком із живих квітів.

За традицією, після вінчання подружжя взяло участь у стильній фотосесії. Зі своїми свідками Володимир та Ірина Жогло позували на вулицях Львова. Ефектні кадри новоспечена дружина зірки "Вар'яти-шоу" опублікувала у мережі.

Нові фото з весілля Володимира Жогло / Фото Facebook / @ІринаЖогло

Що відомо про стосунки Володимира Жогло

Вперше про роман Володимира та Ірини Жогло стало відомо напередодні Дня закоханих. Після виступу "Вар'яти-шоу" у Львові гуморист освідчився коханій. Дівчина відповіла згодою та з того часу планувала весілля.

Карантин через пандемію коронавірусу змусив пару внести корективи у свої плани. Володимир Жогло спершу розписався з Іриною у львівському РАГСі. Згодом подружжя відсвяткувало весілля у колі найближчих родичів та друзів. Через карантин колеги Жогло з "Вар'яти-шоу" змушені були вітати його дистанційно.

Це було весілля закритого типу, в сімейному колі. Не було нічого на широку ногу або лакшері. Все дуже стримано, чітко, зі збереженням соціальної дистанції. Спочатку пройшло вінчання, а потім – невелике сімейне застілля,

– розповів Володимир Жогло "Новому каналу".

Наразі новоспечене подружжя очікує на появу дитини. І якщо Володимир Жогло утримується від публікації нових фото з дружиною, то Ірина залюбки ділиться з прихильниками чоловіка та своїми друзями ніжними сімейними кадрами.



Весілля Володимира та Ірини Жогло / Facebook / @ІринаЖогло