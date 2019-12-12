Підсумки 2019 року: найбільш обговорювані весілля зірок

Час підвести підсумки 2019 року, у якому стався справжній весільний "бум" у світі закордонного та українського шоу-бізнесу. Згадуємо найбільш обговорювані церемонії, сукні та персоналії, які одружилися у цьому році.

Редакція LifeStyle 24 підготувала підбірку найбільш резонансних весіль у 2019 році. Хто із українських та світових знаменитостей розпрощався з холостяцьким життям – читайте у матеріалі.

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Настя Каменських і Потап

Весілля колишнього дуету Насті Каменських і Потапа стало найбільш обговорюваних в українському шоу-бізнесі. А що цікаво, багато шанувальників протягом років приписували їм романтичні стосунки, однак офіційного підтвердження не було. Про свій роман пара оголосила у дуже оригінальний спосіб. Потап опублікував відеоролик із назвою "Константа", у якому зізнався в коханні Насті Каменських і розповів, чому вони приховували свої відносини. Водночас у квітні 2019 року NK (Настя Каменських – LifeStyle 24) презентувала пісню "Обіцяю".

Весільна церемонія відбулася 23 травня у ресторані неподалік Києва, на яку були запрошені Катя Осадча і Юрій Горбунов, Дмитро Ступка з дружиною Поліною, Надя Дорофєєва та Володимир Дантес, "Позитив" з дружиною, Камалія і мільярдер Мохаммад Захур, Вєрка Сердючка, Руслан Квінта та інші. У "день Х" однією з гостей стала навіть колишня дружина Потапа Ірина Горова.



Потап і Настя Каменських / Instagram / @realpotap

Дженніфер Лоуренс і Кук Мароні

Зірка "Голодних ігор" Дженніфер Лоуренс вийшла заміж за власника арт-галереї Кука Мароні. Церемонія пройшла 19 жовтня у маєтку в Род-Айленді, який ретельно охороняли, відтак папараці не змогли зробити фото наречених. На весілля завітало чимало зіркових гостей, серед яких – сестри Кардашян, Кріс Дженнер з бойфрендом, акторки Ешлі Олсен, Сієнна Міллер, Емма Стоун, Камерон Діас, співачка Адель та інші.



Дженніфер Лоуренс і Кук Мароні / theimagedirect.com

Катерина Кухар і Олександр Стоянов

Прима-балерина та суддя розважального шоу "Танці з зірками 2019" Катерина Кухар пішла до вівтаря зі своїм коханим чоловіком Олександром Стояновим ще у 2014 році. Тоді пара вирішила обвінчатись в одній з українських церков, а розписалися вони у столичному РАГСі 15 вересня 2019 року. Потім подружжя зіграло справжнє весілля в прямому ефірі шоу "Танці з зірками 2019".

Катерина Кухар і Олександр Стоянов одружилися у прямому ефірі "Танці з зірками": дивіться відео

Софі Тернер і Джо Джонас

Зірка "Гри престолів" вийшла заміж за співака Джо Джонаса в травні 2019 року, а розкішну церемонію закохані зіграли у Провансі 29 червня. Акторка пішла до вівтаря у білій сукні від Louis Vuitton з чималим декольте та мереживом.



Софі Тернер і Джо Джонас / Instagram / @sophiet

Павло і Марина Зіброви

Павло Зібров щасливо проживає у шлюбі з коханою Мариною, з якою одружився у 1994 році та виховує єдину спільну доньку Діану. А на 25-річчя свого шлюбу закохані вирішили вдруге обмінятися клятвами та зіграти весілля 25 серпня 2019 року.

На розкішній церемонії було дотримано усіх традицій звичайного весілля. Так, кохана Павла Зіброва одягнула пишну весільну сукню без фати, а співак – світлий костюм з бутоньєркою нареченого.

Олімпія фон унд Арку-Ціннеберг і Жан-Крістоф Наполеон Бонапарт

Церемонію однозначно можна назвати найунікальнішою. Це – "весілля століття", яке вже ввійшло в історію. Австрійська графиня Олімпія фон унд Арку-Ціннеберг вийшла заміж за французького принца Жан-Крістофа Наполеона Бонапарта – єдиного спадкоємця династії Бонапарт.

Весілля відбулося у Парижі 19 жовтня, куди приїхало понад 600 гостей з відомих родин. Олімпія фон унд Арку-Ціннеберг обрала розкішну весільну сукню від Oscar de la Renta.



Олімпія фон унд Арку-Ціннеберг і Жан-Крістоф Наполеон Бонапарт / Getty Images

Гейлі Болдвін і Джастін Бібер

Закохані Джастін і Гейлі уклали офіційний шлюб ще у 2018 році і протягом тривалого часу готувалися до весілля. Бібери зіграли церемонію 30 вересня, для якої модельєр Вірджил Абло пошив ексклюзивну сукню.

Гейлі Болдвін одягнула весільне плаття у стилі "рибки", а на фаті нареченої був надпис, що в перекладі на українську означає "доки смерть не розлучить нас".



Гейлі Болдвін і Джастін Бібер / Instagram / @haileybieber

Хто ще зіграв весілля у 2019 році?

Аліна Гросу і Олександр Комков

Гайді Клум і Том Каулітц

Актор Майлз Теллер та Келлі Сперрі

Зірка "Всі жінки – відьми" Голлі Мері Комбс і ресторатор Майк Раян

Співачка Еллі Голдінг та Каспар Джоплінг

Двейн Джонс і Лорен Гашан

"Ангел" Victoria's Secret Девон Віндзор і Джонні Декс

Влад Дарвін і Христина Марті

Актриса Скарлетт Бірн і спадкоємець Playboy Купер Гефнер

Басист Red Hot Chili Peppers Флі і Мелоді Есані