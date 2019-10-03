Весілля Джастіна Бібера і Гейлі Болдвін коштувало 1,3 мільйона доларів: детальні витрати зірок

Днями у Південній Кароліні відсвяткували пишне весілля відомий поп-співак Джастін Бібер та популярна модель Гейлі Болдвін. Знаючи майже всі подробиці, одному з іноземних видань вдалося порахувати, скільки грошей зі своєї кишені викинуло новоспечене подружжя.

Джастін Бібер і Гейлі Болдвін одружилися у понеділок, 30 вересня. Пишне святкування набуло такого ж розголосу, як офіційний шлюб, який вони уклали ще у 2018 році. Фанатів зірок та представників ЗМІ неабияк цікавило, яку суму знаменитості викинули з сімейного бюджету для організації такого помпезного свята. Так, детальними підрахунками витрат зайнялося іноземне видання The Daily Mail.

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На сайті таблоїда, з'явилися фото з п'ятизіркового готелю, де Джастін Бібер і Гейлі Болдвін зібрали понад багато зіркових гостей, а також церкви, де вони дали обіцянки один одному перед Богом.

Так, загальна сума витрат молодого подружжя становить 1,3 мільйона доларів, з яких 900 тисяч доларів пішло на декорацію локацій. У цю суму входило квіткове оформлення арок та приміщень, за яке агенція попросила 300 тисяч доларів, а також оренда столів і стільців, дзеркала, букет нареченої, а також звукове обладнання, що в загальному коштувало 600 тисяч доларів.

Звісно, таким масштабним дійством повинен був хтось займатися, тому зірки вирішили довірити організацію свого свята event-менеджеру Міндсі Вайс. Журналісти видання The Daily Mail підрахували, що лише планування весілля обійшлося Біберам у 200 тисяч доларів.

Оскільки святкування відбувалося в п'ятизірковому готелі Montage Palmetto Bluff, в ніч після весілля молодята поселили там усіх своїх гостей. Таке задоволення обійшлося їм у 114 тисяч доларів.

Також значну частину витрат зайняв транспорт, а саме перельоти на приватних літаках, оренда катерів, автобуси та лімузин. Усе це разом коштувало 135 тисяч доларів.

Оренда відомого готелю та фуршет обійшлися зіркам у 45 тисяч доларів. У цю суму входила їжа та елітні напої, зокрема, шампанське Moet & Chandon. Що цікаво, за свої весільні вбрання молодятам довелося заплатити 124 тисячі доларів.



Шампанське на весіллі Джастіна та Гейлі Біберів

Фото: The Daily Mail