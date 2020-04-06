Весілля Джастіна Бібера стало несподіванкою навіть для друзів пари: зізнання Кендалл Дженнер

Зіркова пара Джастін Бібер та Гейлі Болдвін одружилися наприкінці вересня минулоріч. Проте їхній союз й досі залишається одним з найобговорюваніших у Голлівуді. Так, подруга моделі Кендалл Дженнер зізналася, що одруження закоханих шокувало її.

26-річний попспівак разом з дружиною Гейлі самоізолювався у розкішному будинку в Канаді. Під час карантину подружжя вирішило запустити інстаграм-шоу Live With Biebs, під час якого публічно спілкуються зі своїми іменитими друзями. Гостею одного з ефірів стала модель Кендалл Дженнер, яка також зважилася на ізоляцію в Лос-Анджелесі.

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Манекенниці пригадали, що їхня міцна дружба зав'язалася завдяки спільній кар'єрі, а Кендалл була частою гостею у домі Болдвінів у Нью-Йорку. Незважаючи на справжню дружбу модель зізналася, що весілля подруги стало для неї несподіванкою.

Кендалл Дженнер відверто відповіла на питання Джастіна Бібера про те, чи вважала вона їхній з Гейлі роман чимось серйозним: "Якщо чесно, то ні. Я сподівалася на це, тому що Гейлі – моя найкраща подруга, а загалом я була страшенно рада за вас обох".

Варто нагадати, що закохані зіграли гучне весілля 30 вересня 2019 року в штаті Південна Кароліна після того, як уклали офіційний шлюб 2018 року. Розкішне святкування обійшлося парі у понад 1 мільйон доларів, а серед гостей торжества були найзнаменитіші голлівудські зірки.