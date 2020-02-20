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Весілля Нікіти Добриніна і Даші Квіткової: все, що відомо про свято зірок "Холостяка 9"

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Весілля Нікіти Добриніна і Даші Квіткової / Instagram / @kvittkova

Одне з найбільш очікуваних церемоній одруження відбудеться вже цього року! Відомий телеведучий Нікіта Добринін, який став головним героєм 9 сезону проєкту "Холостяк" та знайшов своє кохання, зіграє весілля з Дар'єю Квітковою. Все, що відомо про весілля закоханої пари – читайте в нашому матеріалі.

Пара Нікіти Добриніна та Дар'ї Квіткової на початку 2020 року відправилась на романтичний відпочинок на острів Балі. Саме там і відбулась неочікувана пропозиція одруження від телеведучого. Хоч і Дар'я зізнавалась, що в найближчому часі очікувала цього, але все ж не знала, коли це може трапитись. Відтак, історія щасливого кохання після проєкту "Холостяк" успішно продовжилась і вже цього року вони стануть першими, хто одружився після шоу.

Цікаво: Наречена Нікіти Добриніна поділилась деталями весілля: "Не хочемо пишного весілля"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Daria Kvitkova (@kvittkova)

 

Дата і місце проведення весілля

Спочатку Дар'я Квіткова у соціальній мережі Instagram повідомляла, що весілля, скоріше за все, відбудеться у вересні, але тоді ще з датою вона і Нікіта не визначились. Також закохані планували влаштувати весілля в Італії, оскільки їм двом дуже подобається ця країна. Весілля мало б бути "не пишним", лише для кола сім'ї та друзів. 

Ми дуже не хочемо пишне весілля. Ми хочемо, щоб це було тільки для рідних і близьких друзів. Без зайвого пафосу... По бюджету теж все адекватно. Ми мислимо раціонально… Шалено хочемо весілля в Італії,
– розповідала нещодавно наречена Добриніна.

Згодом блогерка розповіла, що дату і місце весілля довелось кардинально змінити через їхніх рідних. Справа в тому, що дідусеві і бабусі наречених важко через стан здоров'я долати великі відстані, тому було вирішено зробити весілля у Києві. Щодо дати, то подія "пересунулась" із вересня на травень, а точніше – у суботу 23 травня.

Зокрема, зірка мережі Instagram поділилась з прихильниками контактами підрядників, яких вона з Нікітою замовила на своє весілля.

Весілля Нікіти Добриніна і Даші Квіткової
Дар'я Квіткова поділилась першими деталями весілля / Instagram-Stories / @kvittkova

Весільна сукня

Після повернення з Балі щаслива наречена пройшлась весільними салонами, щоб обрати омріяну сукню. Дівчина зізнавалась, що одразу ж після освідчення їй написали близько двадцяти весільних салонів, які "готові надати, подарувати або пошити її плаття мрії". До пропозиції Нікіти вона ніколи не звертала увагу на пишні сукні, але після перших примірок їй запали в душу як приталені зразки, так і пишні. 

Спочатку Дар'ї особливо подобались весільні сукні бренду Berta, а натхнення для весільного образу вона шукала у соціальній мережі Pinterest. Втім, нещодавно Квіткова зізналась, що вже обрала дві весільні сукні для найважливішого дня в її житті, а також плаття для подруг наречених. Нещодавно в обраному салоні вона вже приміряла декілька суконь. 

 

Весільна подорож

Зі слів Дар'ї Квіткової, весільну подорож пара планувала провести в Італії – місці, де в них мало бути весілля. Але все кардинально змінилось, оскільки їм видали візу на 10 років у США. Тому Нікіта і Дар'я у свої "медові тижні" відправляться за океан.

Ми думали, що весільну подорож ми проведемо в Італії, але я не стрималася. Італія – близько, і туди ми зможемо полетіти в будь-який момент. Але інша справа Нью-Йорк, і сьогодні я купила туди квитки на 2 тижні, з думками про те, що ми встигнемо заглянути і в Лос-Анджелес, 
– зізналась щаслива наречена.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

#невестапишет Я люблю делать подарки. Себе могу пожалеть что-то, но другим сделаю. Помните мы вчера распаковывали наши подарки на День всех влюбленных?(да, мы решили не дожидаться пятницы). Так вот, я написала о том, что Никита еще не догадывается, что основной сюрприз будет позже. Я ждала. Ждала подтверждение в наших паспортах от визового центра Америки. Сегодня мы узнали, что нам поставили визу на 10 лет. (Я сильно визжала, правда) Эти 10 лет мы точно сможем путешествовать вместе в Америку и открывать для себя новые места. Мы думали, что свадебное путешествие мы проведем в Италии, но я не сдержалась. Италия близко и туда мы сможем улететь в любой момент. Но другое дело Нью-Йорк, и сегодня я купила туда билеты на 2 недели, с мыслями о том, что мы успеем заглянуть и в Лос-Анджелес. 2020 год обещает быть очень классным!

Допис, поширений Daria Kvitkova (@kvittkova)

 

 

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Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Холостяк 9 сезон дивитися онлайн Зіркові весілля
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