Весілля принцеси Беатріс: чи приїдуть Меган Маркл та принц Гаррі

Нещодавно принцеса Беатріс і Едоардо Мопеллі Моцці оголосили дату свого весілля. Оскільки герцоги Сассексі склали свої королівські повноваження, в мережі активно обговорюють їхню участь на цьому святі.

Про участь принца Гаррі та Меган Маркл у церемонії одруження принцеси Беатріс є чимало дискусій. Прокоментував ситуацію, яка склалася, королівський репортер Даніель Стейсі. Він поділився своїми прогнозами у коментарі виданню Hello.

Читайте також: Принцеса Беатріс відмовилася від весільних подарунків: що наречені попросили взамін

На думку Даніеля, герцоги Сассекські приїдуть на весілля, як гості, адже Гаррі та Беатріс є дуже близькими.

Це можливо, що ми побачимо Сассексів на весіллі кузини Гаррі принцеси Беатріс. Пара приїжджала на церемонію принцеси Євгенії та Джека Бруксбенка в жовтні 2028 року, то ж я впевнений, що вони не пропустять цей захід. Беатріс та Євгенія також були присутніми на весіллі Меган та Гаррі,

– сказав репортер.

Нагадаємо, чергове королівське весілля відбудеться 29 травня 2020 року. Кажуть, що воно буде одним із найскромніших. Як зазначалося раніше, Єлизавета ІІ запропонувала онуці взяти шлюб в каплиці Сент-Джеймського палацу та влаштувати святковий банкет в Букінгемському палаці.

Планується камерне весілля, в каплиці та на банкеті буде не більше, ніж 150 людей. Старші діти Кембриджів, можливо, візьмуть на себе особливі ролі. Принцеса Шарлотта буде дівчинкою-квіткаркою, а її брат принц Джордж – пажем. Син Меган Маркл та принца Гаррі Арчі, скоріш за все, буде відсутнім на весіллі, оскільки він ще занадто малий.