Весілля Регіни Тодоренко: де і коли пройде гучне свято

1048 Читать новость на русском
Регіна Тодоренко
Регіна Тодоренко / Instagram / @reginatodorenko

Телеведуча Регіна Тодоренка, яка проживає у Росії зі своїм чоловіком Владом Топаловим і виховує спільного сина Михайла, активно готується до одного з найважливіших днів у її житті – весілля.

В інтерв'ю виданню InStyle Тодоренко розповіла подробиці стосовно святкування їхнього з Топаловим весілля.

Читайте також: Готується до весілля: Регіна Тодоренко виходить заміж

Так, свято заплановане на липень і відбудеться в Італії. Наразі закохані ще обирають у якому саме місті відгуляти весільну церемонію.

Сорренто або Тоскана – ще не знаємо. Я вважаю, що насамперед це свято Регіни, тому дав їй карт-бланш (необмежені повноваження, – LifeStyle 24) і попросив допомогти сестру Аліну,
– розповів російський артист Влад Топалов.

 

За словами Тодоренко, її чоловік попросив поселити всіх гостей, яких буде близько 60 осіб, у комфортних умовах.

"Повірте, для весілля на виїзді це суттєво. Зараз ми думаємо, де зможемо розмістити всіх з максимальним комфортом, тому що в пік сезону багато готелів просто не мають у своєму розпорядженні потрібну кількість вільних номерів", – додала Тодоренко.

Раніше ведуча показала шанувальникам, як проходить її підготовка до весільної церемонії. Регіна опублікувала знімок в першій весільній сукню, яку приміряла днями у салоні.

Регіна Тодоренко у весільній сукні
Регіна Тодоренко у весільній сукні / Instagram / @reginatodorenko

Крім того, Тодоренко заговорила про виховання свого піврічного сина Михайла. Телеведуча планує виховати чотири якості у свого первістка: почуття гумору, витривалість, допитливість і любов до життя.

Моя головна мета – виховати його гідним чоловіком, порядним і чесним, який буде цінувати і поважати жінок. Прикладом в цьому, напевно, може стати мій батько,
– поділився Влад Топалов.

 

 

blog_ava
У Раді відмовилися розглядати законопроект Зеленського про імпічмент: реакція АП
сьогодні
6651
Теги: LifeStyle Регіна Тодоренко Зіркові весілля
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Анджеліні Джолі – 44: шлях акторки від наркотиків до світового визнання
сьогодні 11:24 Анджеліні Джолі – 44: шлях акторки від наркотиків до світового визнання
Юлія Турелик 1857
Головні події літа в Києві: афіша, де провести час з рідними
3 червня 17:23 Головні події літа в Києві: афіша, де провести час з рідними
808
"Ґодзілла ІІ": двогодинний парад монстрів вартістю 200 мільйонів доларів
3 червня 12:31 "Ґодзілла ІІ": двогодинний парад монстрів вартістю 200 мільйонів доларів
Юлія Ліпенцева 599
Заходи до Дня захисту дітей 2019: куди піти з малечою в Києві та Львові
1 червня 13:36 Заходи до Дня захисту дітей 2019: куди піти з малечою в Києві та Львові
604
Маленький принц високої моди: історія успіху Yves Saint Laurent
1 червня 13:21 Маленький принц високої моди: історія успіху Yves Saint Laurent
Марта Вересюк 547
Новини
Більше новин
Залиште відгук