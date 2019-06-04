Весілля Регіни Тодоренко: де і коли пройде гучне свято
Телеведуча Регіна Тодоренка, яка проживає у Росії зі своїм чоловіком Владом Топаловим і виховує спільного сина Михайла, активно готується до одного з найважливіших днів у її житті – весілля.
В інтерв'ю виданню InStyle Тодоренко розповіла подробиці стосовно святкування їхнього з Топаловим весілля.
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Так, свято заплановане на липень і відбудеться в Італії. Наразі закохані ще обирають у якому саме місті відгуляти весільну церемонію.
Сорренто або Тоскана – ще не знаємо. Я вважаю, що насамперед це свято Регіни, тому дав їй карт-бланш (необмежені повноваження, – LifeStyle 24) і попросив допомогти сестру Аліну,
– розповів російський артист Влад Топалов.
За словами Тодоренко, її чоловік попросив поселити всіх гостей, яких буде близько 60 осіб, у комфортних умовах.
"Повірте, для весілля на виїзді це суттєво. Зараз ми думаємо, де зможемо розмістити всіх з максимальним комфортом, тому що в пік сезону багато готелів просто не мають у своєму розпорядженні потрібну кількість вільних номерів", – додала Тодоренко.
Раніше ведуча показала шанувальникам, як проходить її підготовка до весільної церемонії. Регіна опублікувала знімок в першій весільній сукню, яку приміряла днями у салоні.
Регіна Тодоренко у весільній сукні / Instagram / @reginatodorenko
Крім того, Тодоренко заговорила про виховання свого піврічного сина Михайла. Телеведуча планує виховати чотири якості у свого первістка: почуття гумору, витривалість, допитливість і любов до життя.
Моя головна мета – виховати його гідним чоловіком, порядним і чесним, який буде цінувати і поважати жінок. Прикладом в цьому, напевно, може стати мій батько,
– поділився Влад Топалов.