Весілля відбудеться: Ассоль повернула свою дизайнерську сукню

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Ассоль повернула свою весільну сукню
Ассоль повернула свою весільну сукню / Прес-служба

Українська співачка Ассоль (Катерина Гуменюк) продовжує посилено готуватись до церемонії одруження. Представники авіакомпанії знайшли втрачений багаж артистки, відтак вона піде до вівтаря у дизайнерському вбранні з Лондона.

29 липня Ассоль розповіла про неприємний інцидент: під час повернення з Великобританії представники польської авіакомпанії LOT загубили багаж співачки. Серед втрачених речей була дизайнерська сукня, пошита на замовлення до весілля, аксесуари та взуття. 

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Придбані речі до весілля спеціально упакували у велику коробку, вага якої сягала 32 кілограмів. Однак під час транспортування чималий вантаж безслідно зник, а в Києві Ассоль дізналась, що на борту її найважливішого пакунка не було. Представники артистки зізнались, що вона в надії повернути втрачене, а в авіакомпанії вже займаються пошуком коробки. 

Упродовж 72 годин у компанії LOT з'ясовували всі деталі інциденту. Ассоль повідомили, що багаж мав перевищення у вазі, тому залишився у Лондоні. Однак у середу, 31 липня, коробку з весільною сукнею таки доправили до України.

Яка я рада, що з моєю сукнею все гаразд! Я вже приготувалася до найгіршого, але мій найцінніший вантаж цілий і неушкоджений. Весілля вже зовсім скоро, треба ретельно все підготувати, а пошуки нової сукні зайняли б дуже багато часу,
– поділилась Ассоль. 

Ассоль втратила дизайнерську весільну сукню, яку замовляла у Лондоні
Ассоль повернули дизайнерську весільну сукню, яку замовляла у Лондоні / Прес-служба

Що відомо про весілля Ассоль?Після 2 років ідеальних стосунків Ассоль заручилась зі своїм коханим. Сталось це у травні 2018 року в Києві. Обранцем Ассоль є друг її дитинства Артем Тараненко. Хлопець здобув диплом бізнес-аналітика лондонського університету Coventry та наразі працює бізнес-аналітиком у столиці.

Нещодавно Ассоль розсекретила дату свого весілля. 19 вересня артистка піде до вівтаря з Артемом Тараненком. Де саме відбудеться церемонія – наразі невідомо.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові весілля
Джерело: LifeStyle 24
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