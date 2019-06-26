Весілля за ґратами: полонений моряк одружився в російському СІЗО

Український моряк Віктор Беспальченко, який перебуває в полоні Росії, одружився зі своєю коханою Тетяною Шевченко. Сталось це під час його ув'язнення в московському СІЗО "Лефортово".

У середу, 26 червня, Віктор Беспальченко та Тетяна Шевченко офіційно одружились. Пара планувала весілля на квітень 2019 року, однак незаконний арешт 24 українських моряків у Керченській протоці змінив плани закоханих. І хоч її чоловік і досі перебуває у Росії під вартою, Тетяна Шевченко все ж вирішила влаштувати церемонію навіть у московському СІЗО.

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Про це стало відомо з допису журналіста Романа Цимбалюка у Facebook. Представник ЗМІ зазначив, що на скромну церемонію наречена прийшла у білій сукні, а Віктор Беспальченко – у костюмі. Тетяна Шевченка запевнила, що планує організувати пишне весілля з коханим, коли його звільнять з полону.

"Сьогодні мені довелось побачити дуже неординарну подію – весілля за ґратами... Не дивлячись на непрості обставини, Тетяна – у білій сукні, а наречений – у костюмі. Жодне весілля не може відбутись без обручок і сьогодні не виключення. Тетяна каже, що сьогодні лише розпис. Ще буде справжнє весілля, коли Віктор Беспальченко повернеться на Батьківщину", – написав Роман Цимбалюк.



Роман Цимбалюк з Тетяною Шевченко / Facebook / @RomanTsymbaliuk

Як українські моряки потрапили у російський полон?

Російські прикордонники протаранили буксир з українськими моряками 25 листопада 2018 року. Інцидент стався у Керченській протоці, коли військові були на шляху до Маріуполя. Росіяни обстріляли судна "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу" та захопили у полон 24 моряків.



Спершу окупанти тримали українців під вартою у Криму, а згодом відправили до російського СІЗО, де військовополонені перебувають і досі. У справі незаконного арешту провели десятки судових засідань, а у ПАРЄ видали резолюцію, яка вимагає негайного звільнення військових. Та поки Росія не має наміру виконувати умови Женевської конвенції та звільняти моряків.