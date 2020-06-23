Українська блогерка, новоспечена дружина Даша Квіткова замилувала мережу романтичним образом. Під час одної з фотосесій дівчина постала перед камерою у весільній сукні посеред лавандового поля.

Зірка поширила кадр на особистій сторінці в інстаграмі. У дописі вона поділилася своїми думками та закликала підписників не думати про погане, а згадувати скільки було хорошого та скільки ще буде.

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Образ Даші Квіткової

Блогерка зображена у ніжній весільній сукні з букетом в руках. Вона позує посеред лавандового поля, що додає її образу ще більшої романтичності. Волосся блогерка зібрала у зачіску ззаду, залишивши лише декілька локонів, які спадали на обличчя. Макіяж у Квіткової був у природних тонах з коричневою помадою на губах. Серед аксесуарів її look доповнювали мінімалістичні сережки та підвіска.



Даша Квіткова у весільній сукні / Instagram / @kvittkova

Що Даша написала у дописі?

Вона закликала шанувальників наступного разу, коли їм буде сумно, згадувати про те, як багато хорошого було і ще буде.

Я точно знаю, що один невдалий день – не причина думати, що завтра буде так само; що очікування – це те, з чого складається наше життя, але воно того варте; що байдужість руйнує все, і якщо хтось один іде, життя не закінчується,

– розповіла Квіткова.

Блогерка закликала усіх гнати думки про те, що втрачати вже нічого. В результаті, людина знаходить те, що заповнює її втрати. Даша зізналася, що збилася з рахунку, коли якісь події сприймала, як катастрофу. Тепер багато з них втратили значення. Коли важко, потрібно думати про щасливі моменти, які на нас чекають.