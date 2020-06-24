Українська акторка театру та кіно, телеведуча Лілія Ребрик оприлюднила кумедне фото із зйомок серіалу "Великі Вуйки 2". Зірка постала перед камерою у красивій весільній сукні та з праскою для одягу в руках.

Кадр Лілія поширила на особистій сторінці в інстаграмі. Вона полюбляє показувати шанувальникам різноманітні моменти, які відбуваються у її житті. Не оминає увагою і знімання, у яких бере участь. Зокрема, йдеться про комедійний серіал "Великі Вуйки 2".

Читайте також Лілія Ребрик заінтригувала зйомками у новому серіалі: перші фото

Лілія оприлюднила фото, на якому зображена у білій весільній сукні з мереживом. Її волосся вкладено в легкі локони, а на обличчі – ніжний макіяж з акцентом на очах. Знімок був зроблений у гримерці. Акторка тримає у руках праску для одягу, якою прасує білосніжну футболку.

У дописі Ребрик жартома зазначила: "Феєрично прасую! Фантастично готую! Розкішно прибираю! Неідеально ідеальна я."

Також вона звернулася до підписників та запитала, що вони роблять ідеально.

Нагадаємо, раніше Лілія зізналася, що нарешті стартували зйомки нового сезону серіалу "Великі Вуйки", де вона виконує одну з головних ролей. Тоді акторка зазначила, що на глядачів чекає велика кількість неочікуваних поворотів подій та яскравих епізодів. На карантині зірка сумувала за знімальним процесом, тому щаслива, що повернулася до роботи.