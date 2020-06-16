Учасниця дуету "НеАнгели" розійшлася з чоловіком Едгаром минулого року після 5 років шлюбу. Проте тема зіркового розлучення досі не вщухла, а сама Слава Камінська згадує про розставання без драматизму. Співачка знайшла в гардеробі весільну сукню й влаштувала в ній прогулянку пляжем.

Курйозним образом зірка поділилася на особистій сторінці в інстаграмі. Слава Камінська вже відкрила купальний сезон з дітьми Леоном та Лаурою. Для відпочинку на пляжі вона обрала досить нестандартний look.

Читайте також Слава Камінська вперше показала нового коханого та свекруху: фото

На Славі Камінській довга біла сукня вільного крою з квітковим візерунком й об'ємними рукавами. Вбрання з закритим декольте та лаконічним тонким поясом – весільна сукня, як пояснила сама артистка. У коментарях до фото вона зазначила, що цей образ зберігає у своєму гардеробі 5 років й нарешті знайшла йому застосування. Пляжний образ зірка доповнила сонцезахисними окулярами, а хвилясте волосся залишила розпущеним.

Це була весільна сукня 5 років тому. Навіщо добру пропадати? Пляж же,

– прокоментувала Слава Камінська.

Варто наголосити, що виконавиця одружилася з пластичним хірургом Едгаром Камінським 16 липня 2014 року, а після 5 років подружнього життя пара офіційно розлучилася.



Слава Камінська з'явилася на пляжі у весільній сукні / Фото: Instagram Stories / @babaslavka



Слава Камінська з'явилася на пляжі у весільній сукні / Фото: Instagram / @babaslavka

Реакція мережі

Фоловери учасниці дуету "НеАнгели" оцінили її пляжний look й розцінили його, як іронію над минулими стосунками. Одні з прихильників відзначили, що весільна сукня Камінської – вдалий і практичний вибір: "Вдала покупка: і під вінець і на пляж. Бо куплять незрозуміло що і висить в шафі без діла". Інші ж порадили кращий метод, як позбутися речей, які нагадують про розлучення: "А я своє перше спалила. Раджу".