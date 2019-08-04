Весільний букет та манікюр: чи змогли б ви стати принцесою

1165 Читать новость на русском
Весільний букет та манікюр: чи змогли б ви стати принцесою
Весільний букет та манікюр: чи змогли б ви стати принцесою / www.gettyimages.com

4 серпня Меган Маркл святкує свій 38-й день народження! Дружина принца Гаррі герцогиня Сассекська не лише стала повноправним членом королівської сім'ї, а й змогла довести всім, що принцесою може стати кожна жінка.

Після одруження американської екс-актриси Меган Маркл з принцом Гаррі прихильність британських монархів зросла в кілька разів. Світові ЗМІ із захопленням обговорюють історію кохання подружжя, а жінки з усього світу повірили, що чарівного принца все ж можна знайти, не маючи королівських коренів.

Читайте також: День народження Меган Маркл: біографія дівчини, яка підкорила серце принца Гаррі

Однак не так все казково та легко, як може здаватись на перший погляд. Знання королівського етикету та протоколу є чи не найважливішим ключем успіху до серця не лише коханого принца, а й вимогливої королеви. Реверанс, офіційний дрес-код та навіть зачіска і манікюр мають неабияке значення не лише для власної репутації, а й статусу всієї королівської сім’ї.

Тому перш ніж зазіхати на серце принца-холостяка, варто перевірити, чи змогли б ви бути принцесою, як це вдалось, до прикладу, Меган Маркл. Журналісти LifeStyle 24 підготували для вас спеціальний тест на знання головних правил королівського етикету.

 

 

blog_ava
Прогноз погоди на 4 серпня: доволі прохолодно та рясні дощі
сьогодні
2912
Автор: Уляна Журба
Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я Тести
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Легенда українського кіно: 17 цікавих фактів про Івана Миколайчука
3 серпня 15:10 Легенда українського кіно: 17 цікавих фактів про Івана Миколайчука
Юліана Вінтюк 4796
Куди піти у Варшаві: добірка місць, що закохують з першого погляду
2 серпня 20:03 Куди піти у Варшаві: добірка місць, що закохують з першого погляду
Альона Захарова 716
Фільми серпня: топ-7 неймовірних прем'єр, які не можна пропустити
2 серпня 19:00 Фільми серпня: топ-7 неймовірних прем'єр, які не можна пропустити
Марта Вересюк 1405
Zaxidfest 2019: програми, учасники та ціни на квитки
2 серпня 17:20 Zaxidfest 2019: програми, учасники та ціни на квитки
509
Наталії Могилевській – 44: Топ-5 маловідомих фактів про співачку
2 серпня 14:09 Наталії Могилевській – 44: Топ-5 маловідомих фактів про співачку
9658
Новини
Більше новин
Залиште відгук