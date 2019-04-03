Весняний образ: королева Єлизавета ІІ приголомшила яскравим вбранням

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Королева Єлизавета ІІ на урочистому заході
Королева Єлизавета ІІ на урочистому заході / www.gettyimages.com

Поки чимало голлівудських зірок надають перевагу чорному вбранню, 92-річна королева Єлизавета ІІ дає своєрідний майстер-клас по підбору весняних образів.

Для чергової урочистої події королева Єлизавета ІІ підібрала зі свого гардеробу ефектний костюм блакитного кольору. Вбрання складалось із теплої сукні та піджака. За традицією, Її Величність вбрала чорні рукавички, які вона не знімала упродовж усієї зустрічі. Окрім цього, Єлизавета ІІ обрала зі своєї колекції чарівну брошку, прикраси із перлин, чорну лакову сумку і туфлі на стійких підборах.

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Єлизавета ІІ
Королева Єлизавета ІІ / Getty Images

У такому ефектному образі Її Величність зустрічала гостей на урочистому прийомі, присвяченому 100-річчю Національної ради волонтерських організацій. За інформацією Букінгемського палацу,на зустрічі був особливий британець – 87-річний пенсіонер, який присвячує третину свого часу допомозі іншим. Про волонтерство він дізнався під час візиту до лікарні West Suffolk, де провідував приятеля. З того часу пенсіонер активно співпрацює зі шпиталем. 

Саме цей чоловік привернув увагу королеви Єлизавети ІІ, яка мило побесідувала із ним. Відповідним роликом поділились представники Букінгемського палацу. 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Єлизавета II Королівська сім'я
Джерело: LifeStyle 24
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