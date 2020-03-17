"Вестсайдська історія": з'явились захопливі кадри фільму Стівена Спілберга

Поки весь Голлівуд перебуває на карантині через коронавірус, автори фільму "Вестсайдська історія" підігріли цікавість до новинки кіно. У мережі вони показали захопливі кадри, зроблені на знімальному майданчику.

Як повідомляє Vanity Fair, режисером "Вестсайдської історії" виступив знаменитий Стівен Спілберг, який майстерно втілив історію Ромео та Джульєтти у новому мюзиклі. Відомо, що зйомки фільму вже завершені, тому нікого з акторів не наражають на небезпеку, продовжуючи роботу в час пандемії.

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Фільм уже прикував увагу тисяч кіноманів. Все тому, що сценарій до нього створив лауреат Пулітцерівської премії Тоні Кушнер. Хореографію до мюзиклу ставив не менш видатний Джастін Пек, який може похизуватись премією "Тоні". Тому новинці кіно вже прогнозують шалений успіх в прокаті.

Сюжет фільму заснований на знаменитій історії кохання, яку написав Вільям Шекспір. Однак автори "Вестсайдської історії" вирішили перенести сучасних Ромео та Джульєтту у Нью-Йорк ХХ століття. Вулиці мегаполісу контролюють банди, які ворогують між собою та часто роблять розправу. На фоні суперечки Марія закохується у Тоні. Пара, звісно ж, походить із ворогуючих банд, тому стосунки від початку приречені.

Головні ролі у фільмі зіграли:

Енсель Ельгорт

Рейчел Зеглер

Ріта Морено

Девід Альварес

Наразі у мережі з'явились перші кадри. які підкорили кіноманів. Прем'єра мюзиклу "Вестсайдська історія" запланована на 18 грудня 2020 року.

"Вестсайдська історія": перші фото / Vanity Fair