"Вествуд: панк, ікона, активістка": у Києві покажуть фільм про 77-річну легендарну дизайнерку

77-річна британська дизайнерка і модельєр Вів’єн Вествуд знялася у документальній стрічці про себе "Вествуд: панк, ікона, активістка". Що цікаво, для цього засновниця панк-руху у Лондоні висунула свою умову перед зніманням.

У роботі "Вествуд: панк, ікона, активістка" йдеться про заснування бренду Вівьєн Вествуд. Однак більша частина фільму, на прохання дизайнерки, має бути присвячена її участі в екологічних рухах.

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Так, дизайнерка хоче вкотре продемонструвати те, що гроші цікавлять її в останню чергу, а спершу вона усвідомлює відповідальність перед планетою та природою.



Вівьєн Вествуд / Getty Images

Відомо, що фільм виходить в український прокат 6 грудня.

Вествуд: панк, ікона, активістка: дивіться трейлер фільму