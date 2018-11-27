"Вествуд: панк, ікона, активістка": у Києві покажуть фільм про 77-річну легендарну дизайнерку

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Вівьєн Вествуд
Вівьєн Вествуд / www.gettyimages.com

77-річна британська дизайнерка і модельєр Вів’єн Вествуд знялася у документальній стрічці про себе "Вествуд: панк, ікона, активістка". Що цікаво, для цього засновниця панк-руху у Лондоні висунула свою умову перед зніманням.

У роботі "Вествуд: панк, ікона, активістка" йдеться про заснування бренду Вівьєн Вествуд. Однак більша частина фільму, на прохання дизайнерки, має бути присвячена її участі в екологічних рухах.

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Так, дизайнерка хоче вкотре продемонструвати те, що гроші цікавлять її в останню чергу, а спершу вона усвідомлює відповідальність перед планетою та природою.

вівьєн вествуд
Вівьєн Вествуд / Getty Images

Відомо, що фільм виходить в український прокат 6 грудня.

Вествуд: панк, ікона, активістка: дивіться трейлер фільму

 

Теги: LifeStyle Кіно Мода
Джерело: 24 канал
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