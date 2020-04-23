Вгадайте країну за цікавим фактом про неї – пізнавальний тест
Карантин змусив всіх сидіти по домівках, але це не означає, що ми не можемо продовжувати відкривати для себе світ. За допомогою інтернету ви можете ходити по найрізноманітнішим музеям, відправлятися в фототури будь-якими частинами світу, спостерігати за пандочками в зоопарку і навіть подивитися, що відбувається на Міжнародній космічній станції.
А ще – відправитися у віртуальну подорож з ведучим тревел-проекту Нового каналу "У кого больше?" Максом Узолом. Чи зможете ви відповісти на всі його питання правильно і вгадати країни по цікавим фактам про них?
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Б’ємося об заклад, ви не вгадаєте, яка країна – найбільш питуща в світі?
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