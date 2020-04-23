24 Канал Техно Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
more

Вгадайте країну за цікавим фактом про неї – пізнавальний тест

- Читать новость на русском
Дізнайтесь країну за цікавим фактом про неї / Фото з відкритих джерел

Карантин змусив всіх сидіти по домівках, але це не означає, що ми не можемо продовжувати відкривати для себе світ. За допомогою інтернету ви можете ходити по найрізноманітнішим музеям, відправлятися в фототури будь-якими частинами світу, спостерігати за пандочками в зоопарку і навіть подивитися, що відбувається на Міжнародній космічній станції.

А ще – відправитися у віртуальну подорож з ведучим тревел-проекту Нового каналу "У кого больше?" Максом Узолом. Чи зможете ви відповісти на всі його питання правильно і вгадати країни по цікавим фактам про них?

Актуально Португалія відкриє туристичний сезон вже цього літа

Б’ємося об заклад, ви не вгадаєте, яка країна – найбільш питуща в світі?

 

 

Автор: Уляна Журба
Теги: Подорожі LifeStyle Тести
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Пропозиції партнерів
Коментарі
Публікації
сьогодні 15:55 День Землі: голлівудські зірки, які піклуються про природу
Уляна Журба
сьогодні 11:25 Знущання з немовлят та Добкін і Шуфрич у ролях: скандальні факти про фільм "ДАУ"
Надія Біленко
сьогодні 10:49 Місячний календар стрижок на квітень 2020: цікаві поради
Квітослава Туз
22 квітня 17:40 Влучні цитати світових класиків про самотність
Надія Біленко
22 квітня 16:12 Що читати під час карантину: 5 книг, які дозволять відпочити від реальності
Євгенія Мазур

Новини
Більше новин