Вгадайте українську зірку за фото її дитини: тест, який зможе вас здивувати
Щороку український шоу-бізнес поповнюється маленькими зірками, які змалку стають популярними та беруть участь у світських подіях країни. Тому саме діти вітчизняних селебрітіз стали головними героями тесту LifeStyle 24.
У таблоїдах та українських виданнях нащадки артистів залюбки красуються поряд зі своїми зірковими батьками та вражають схожістю з ними. А наскільки ви знаєте шоу-бізнес та "золоту молодь" Києва – перевіряйте у захопливому тесті.
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