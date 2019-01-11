Вхід за запрошеннями: Блейк Лайвлі і Раян Рейнольдс влаштували закритий показ фільму для друзів

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Блейк Лайвлі і Раян Рейнольдс
Блейк Лайвлі і Раян Рейнольдс / Instagram/ @vancityreynolds

Знаменита голлівудська пара влаштували приватну вечірку, яку присвятили своїй близькій подрузі Емілі Блант. Блейк Лайвлі і Раян Рейнольдс орендували приміщення ресторану, де влаштували закритий показ фільму "Мері Поппінс повертається".

У четвер, 10 січня, зірка фільму "Проста послуга" Блейк Лайвлі разом зі своїм чоловіком Раяном Рейнольдсом, який відомий всім як Дедпул, влаштували закриту вечірку-сюрприз для їхньої близької подруги Емілі Блант.

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В одному з найпрестижніших ресторанів Нью-Йорка "Feinstein's/54 Below" відбувся закритий показ фільму "Мері Поппінс повертається", головну роль в якому зіграла 35-річна подруга зіркової пари. До слова, після ролі в культовій кінострічці Емілі Блант була номінована на "Золотий глобус", Critics' Choice Awards і SAG Awards. На вечірку-сюрприз голлівудська акторка прибула в оточенні охорони. На ній було бежеве пальто з об'ємними рукавами, з-під якого виглядала кофта кольору хакі і штани-кльош такого ж кольору. Спокійний образ Емілі розбавила червона сумка від Chanel.

Емілі Блант на закритій вечірці
Емілі Блант на закритій вечірці / Getty Images

Організатори заходу з'явилися перед камерами у легких вбраннях. Для закритої вечірки Блейк Лайвлі обрала світлу шовкову сукню з темними смужками асиметричної довжини. Одна ніжка акторки була повністю оголеною. Поверх сукні зірка серіалу "Пліткарки" одягнула синє пальто-піджак і туфлі на високих підборах. Її чоловік Раян Рейнольдс обрав класичний образ для закритого показу фільму. Він одягнув синій костюм і коричневі туфлі.

Блейк Лайвлі
Блейк Лайвлі перед закритою вечіркою в Нью-Йорку / Getty Images

Раяй Рейнольдс, Дедпул на закритій вечірці для Емілі Блант
Раян Рейнольдс / Getty Images
 

Теги: LifeStyle Мода Блейк Лайвлі
Джерело: 24 канал
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