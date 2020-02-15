Ви на цьому конкурсі трохи біла ворона, – гурт MOONZOO розкритикували на Нацвідборі

У суботу, 15 лютого, в Києві пройшов другий півфінал Національного відбору Євробачення-2020. Відкривати грандіозне шоу взявся маловідомий та перспективний гурт зі Львова MOONZOO. На сцену конкурсу артисти вийшли з американським репером F.M.F. Sure.

Перед участю в конкурсі представники MOONZOO зізнались, що виступають без продюсера та великої команди. Тому це своєрідний виклик для суспільства: чи зможе маловідомий колектив із танцювальним треком пройти у наступний етап Нацвідбору Євробачення-2020. Свій стиль гурт описав як Sad Dance, тому Сергій Притула не втримався від жарту. Ведучий зазначив, що творчість буде знайомою для всіх, хто отримав платіжки за комунальні послуги.

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Ритмічна пісня Maze змусила весь зал та суддів підтанцьовувати. Однак, оцінюючи виступ MOONZOO, зіркові експерти були строгі. Так, Віталій Дроздов зазначив, що пісня дещо дивна для Євробачення.

Пісня дивна, у неї дуже складна структура. Таке, мабуть, рідко називають піснею, бо це трек. Ви на цьому конкурсі трохи біла ворона, бо конкурс пісень, а не конкурс треків. Але мені подобається, що ви тут, бо така музика теж має бути представлена українцям. Мені здається, що в Європі таку музику цінуватимуть більше, ніж в Україні,

– зазначив Віталій Дроздов.

Тіна Кароль погодилась зі словами колеги та додала: "Це круто, що ми сьогодні бачимо нові імена на сцені Євробачення. Можливо, пісню треба порізати частинами та переставити. Цікава пісня, але українцям складно буде її зрозуміти, напевно".

Водночас Андрій Данилко вирішив підтримати учасників Нацвідбору Євробачення-2020. Він зазначив, що трек MOONZOO і виступ чоловічого колективу був атмосферним.

"Все якраз зрозуміло, трек дуже гарний. Це було зовсім не сумно, це було атмосферно. Я просто побажаю удачі, ви мені дуже сподобалися, це дуже якісно", – повідомив Андрій Данилко.

MOONZOO feat F.M.F. Sure – Maze на Нацвідборі Євробачення 2020: дивіться відео онлайн

Перед участю у Нацвідборі гурт MOONZOO презентував свій конкурсний трек. За словами артистів, пісня є своєрідним закликом не зволікати та втілювати свої мрії. Трек вони записали з американським репером F.M.F. Sure, який працює в ІТ-сфері та проживає у Львові.

"Пісня розповідає про кілька секунд, які траплялись з кожним із нас й іноді кардинально змінювали наше життя. Вона про момент, коли ти дивишся на екран телефону і вагаєшся, чи набрати номер коханої людини. Ми часто блукаємо лабіринтом невпевненості та вагань, будуючи стосунки з близькими. Вихід з цього лабіринту дуже простий: варто відкинути зволікання і якнайшвидше зробити перший крок", – пояснив соліст гурту Олександр Васецький.