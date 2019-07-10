Ви не бачили роки роботи і виснаження від неї, – Аріана Гранде відверто про покійного бойфренда

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Мак Міллер і Аріана Гранде
Мак Міллер і Аріана Гранде / www.rollingstone.com

Американська зірка Аріана Гранде стала зіркою серпневого випуску видання Vogue. Окрім фотоісторії, знімки з якої поступово з'являються в мережі, артистка дала відверте інтерв'ю.

У ньому вона згадала про свого екс-бойфренда Мак Міллера, з яким була у відносинах близько двох років. Через кілька місяців після неочікуваного розставання його знайшли мертвим у його власному будинку в США.

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26-річна Аріана зізналась, що у неї були найбільш бурхливі роки життя і йдеться не лише про її стрімкий ріст у кар’єрі, а й про трагічні події з "ексом". Вона згадала, як виступала на відомому фестивалі Coachella, де вперше зустріла Мака, повідомляє Vogue.

У перший раз, коли я взяла участь в цьому (у фестивалі – LifeStyle 24), я побачила виступ Мака, і це був неймовірний досвід! Я вчилася на другому курсі і ... так важко це згадувати, стільки води витекло з того моменту,
– зі слізьми на очах поділилась зірка.


Аріана Гранде і Мак Міллер востаннє вийшли разом на публіку у 2018-му / Соцмережі

Після смерті колишнього хлопця у мережі з'явилось чимало негативних і часом жорсткоких коментарів стосовно Аріани. Адже тоді співачка зустрічалась з Пітом Девідсоном, який навіть пропонував їй одружитись. Згодом стосунки завершились, але в той час її звинувачували, що вона була однією з причин неприємностей Міллера.

Аріана пояснила, що люди навіть не уявляють, скільки всього відбулось поза камерами та соціальними мережами: "Вони не бачили роки роботи, боротьби і спроб, ні любові, ні виснаження від неї".

Хто такий Мак Міллер?Американський реп-виконавець, який захоплювався хіп-хопом з 15 років. Справжнє ім'я артиста було Малкольм Джеймс Маккормік, однак через його немилозвучність співак вирішив взяти творчий псевдонім Мак Міллер. Окрім творчості, велику увагу громадськості привертало й особисте життя Мак Міллера. У вересні 2016 року артист розпочав стосунки зі співачкою Аріаною Гранде, їм пророкували заручини, але у травні 2018-го співаки оголосили про розрив стосунків.

Одразу після цього Аріана Гранде заручилась з ведучим Пітом Девідсоном. 7 вересня Мак Міллер помер у власному помешканні. Офіційна причина смерті – передозування опіоїдним анальгетиком фентанілом, кокаїном і алкоголем. Останні роки він страждав від наркотичної залежності.

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Аріана Гранде Зіркові розлучення
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