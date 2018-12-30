Ви побачите мене в ролі танцівниці, – Надія Мейхер заінтригувала дописом у мережі

Екс-солістка гурту "ВІА Гра" та дизайнер Надія Мейхер зробила несподівану заяву в мережі. Зірка зізналась, що в 2019 році її прихильники зможуть побачити, як вона танцює.

Надія Мейхер пригадала, як починався її творчий шлях. За словами співачки, вперше на сцену вона виходила з народними танцями. Тоді ще юна студентка й гадки не мала, що стане відомою співачкою.

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"Вперше у Франції я побувала у віці 16 років. Тоді вчилася в педагогічному училищі

Хмельницького. І не тому, що мріяла стати учителем, а тому, що мене запросили танцювати в колектив народних танців "Василечки", – розповіла Надія Мейхер.

Талант артистки розгледів хореограф Олег Попик, який запросив майбутню зірку до свого колективу. Саме тому після закінчення 9 класу Надія Мейхер не поступила на навчання до Тернополя, як їй радила мама, а обрала училище і підкорювала сцену народними танцями.

Я рвалася на сцену. І ось у мене з'явився шанс і вчитися, і танцювати в колективі, який до того ж щороку їздив до Франції на гастролі. Одного разу мені вдалося поїхати на гастролі. Через роки Франція, французький шансон зіграють в моєму житті важливу роль,

– додала Надія Мейхер.

Екс-співачка не тільки поділилась спогадами, але й заінтригувала планами на майбутнє. Надія Мейхер зізналась, що невдовзі вона зможе знов вийти на сцену з народними танцями та пригадати свої студентські роки.

"У Новому 2019 році ви побачите мене в ролі танцівниці українських улюблених танців, а я занурюся в приємну ностальгію тих часів, коли сцена і танець, глядач, були пріоритетами в моєму житті", – заявила Надія Мейхер.