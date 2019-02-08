Ви придушили мою творчість, – Аріана Гранде різко прокоментувала своє бойкотування Греммі-2019

Одна з найвідоміших співачок Аріана Гранде вирішила відмовитись від участі у Греммі-2019. Зірка вирішила прокоментувати та назвати причину, однак обрала для цього досить гостру форму.

До грандіозної церемонії нагородження найкращих артистів залишились лічені дні, однак Греммі-2019 обростає чималим скандалом. Днями стало відомо, що одна з найпопулярніших співачок світу Аріана Гранде відмовилась від участі в шоу. При цьому ім'я зірки є в кількох номінацій, відтак вона має великі шанси отримати статуетку.

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У коментарі журналістам Associated Press продюсер премії Кен Ерліх заявив, що артистка відмовилась від Греммі-2019 через брак часу. За його словами, Аріана Гранде "відчувала, що було занадто пізно зробити що-небудь". На такий коментар різко відреагувала сама поп-співачка, яка заявила, що може підготувати виступ всього за ніч, однак організатори шоу "придушили" її творчість.

Я тримала рот на замку, але тепер ви брешете про мене. Я можу спланувати виступ всього за ніч, і ви знаєте це, Кене. Це було, коли моя творчість і самовираження були придушені вами, тому я вирішила не приходити. Сподіваюся, що шоу буде саме таким, яким ви хочете і навіть більшим, – заявила Аріана Гранде.

Зірка додала, що запропонувала організаторам Греммі-2019 кілька пісень зі свого репертуару, головна з яких – 7 Rings з останнього альбому. Та саме цю знакову для Аріани композицію заборонили співати під час грандіозного шоу. Через це норовлива артистка заявила, що не прийде на церемонію нагородження.

"Я запропонувала три різні пісні. Це мистецтво і чесність. Не політика. Не послуга і не гра. А для всіх вас це просто гра... І мені шкода, бо це не те, що означає музика для мене", – додала Аріана Гранде.