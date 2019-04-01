Ви всі мені огидні, – співачка Пінк гнівно відреагувала на коментарі хейтерів

Американська співачка Пінк завжди славилась норовливим характером. Однак днями вона перевершила себе: зірка різко відреагувала на критику щодо її молодшого сина та заблокувала всі коментарі на сторінці.

39-річна Пінк вирушила на сімейний відпочинок з чоловіком та дітьми. З відпустки артистка опублікувала чарівні фото біля басейну, які викликали шквал коментарів серед прихильників. На кадрах вона показала свого 2-річного сина Джеймсона Муна та 7-річну доньку Віллоу. При цьому хлопчик був без підгузника, що хейтери назвали непристойним.

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На всі зауваження людей зіркова мама відреагувала миттєво. До фото Пінк додала гнівний текст, в якому заявила, що відтепер ніхто з підписників її блогу не зможе коментувати фото, опубліковані на її сторінці.

З деякими з вас щось серйозно не так. Ви обговорюєте мою дитину? Пишете про обрізання? Ви серйозно? Як будь-яка нормальна мама на пляжі, я навіть не помітила, як він зняв підгузник для плавання. Я видалила фото, тому що ви всі мені огидні. І тепер я відключу можливість коментування свої допису, кажу "ні" негативу, який ви вносите в життя інших людей,

– заявила Пінк.

Співачка Пінк та її чоловік, музикант Кері Харт, полюбляють хизуватись сімейними кадрами. Відтак до критики їхніх фото артисти вже звикли. Нещодавно хейтери засипали сторінку 43-рчного Кері критикою щодо катання 2-річного хлопчика на електромотоциклі. Однак зірковий татусь не відреагував на гнівні заяви людей.