Вибір між Євробаченням і концертами в РФ очевидний: чому MARUV могла відмовитися від конкурсу

Український музикант і учасник гурту "Хамерман знищує віруси" Альберт Цукренко в одній з Facebook-дискусій у коментарях припустив, що співачці MARUV не було вигідно розірвати контракт з іменитим лейблом і відмовитися від гастролей в Росії для того, щоб поїхати на Євробачення-2019 від України.

Альберт Цукренко заявив, що вимога скасувати гастролі у Росії робить виступ співачки на Євробаченні неможливим. За словами радіоведучого, якби MARUV скасувала б концерти у РФ, їй довелося б виплатити великий штраф.

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Цукренко додав, що через це MARUV вирішила вийти з ситуації зі скандалом. Додамо, що свою відмову від участі в міжнародному конкурсі артистка пояснила тим, що "не готова виступати з гаслами, перетворюючи своє перебування на конкурсі в промо-акції політиків".

Вибір між Євробаченням і крутим контрактом із Уорнер, концертами в Росії був очевидний із самого початку, рішення прийняте, тут чиста прагматика. Але не скажеш же про це прямо, треба піти зі скандалом – нібито через драконівський контракт із НСТУ. І хом'ячки тепер будуть ліпити з MARUV жертву репресій. Ох, який же в нас народ дурний та бідний,

– наголосив учасник гурту "Хамерман знищує віруси".



Скріншот з Facebook

В чому полягає скандал зі співачкою MARUV?

Минулими вихідними відбувся фінал Нацвідбору Євробачення в Україні, де перемогу здобула уродженка Дніпропетровщини MARUV (Анна Корсун). Незважаючи на гастролі у Росії та права російської компанії Warner Music Russia на пісню Siren Song, з якою MARUV повинна була їхати в Ізраїль на головний конкурс, вона отримала 11 балів від глядачів та суддів шоу. Однак, згідно з правилами, після відбору на телеканалі СТБ договір з представником України повинна ще підписувати Національна суспільна телерадіокомпанія України (НСТУ).

Деякі деталі договору співачка оприлюднила в мережі та назвала їх такими, що обмежують права і свободи людини, додавши, що готова скасувати всі гастролі в Росії, якщо це буде потрібно для конкурсу. Водночас віце-прем'єр-міністр України В'ячеслав Кириленко неодноразово наголошував, що артистці, яка продовжує демонстративно гастролювати Росією, не варто їхати на міжнародний конкурс, щоб потім не довелось пояснювати всьому світу, що між Україною і Росією ніякої дружби немає.

Після 5 годин перемовин між НСТУ та командою MARUV сторони так і не підписали договору, посилаючись на низку причин. Згодом цю ситуацію прокоментував і голова правління НСТУ Зураб Аласанія, який разом з представниками Суспільного мовника вирішив уникнути надмірної політизації конкурсу. Сама ж MARUV не забарилась з відповіддю та ствердила, що "не готова виступати з гаслами, перетворюючи своє перебування на конкурсі в промо-акції наших політиків".

Крім того, прихильники артистки створили на ресурсі Change.org. електронну петицію, в якій просять надати співачці MARUV можливість взяти участь на Євробаченні-2019 в Ізраїлі. Автором петиції став користувач Давид Евоян (David Evoyan), а спрямована вона до Європейської мовної спілки (European Broadcasting Union). Під нею вже підписалось більше 7,7 тисяч користувачів.

Виступ MARUV на Нацвідборі на Євробачення-2019: дивіться відео

Якої думки MARUV про Крим та Росію?Чимало українців виступили проти того, аби артистка їхала на конкурс. Причиною жорсткої критики стало те, що MARUV продовжує гастролювати Росією. Сама дівчина переконує, що виступи на території країни-агресора сприяли "миру між країнами". У фіналі Нацвідбору співачка заявила, що вважає Крим територією України, але не змогла однозначно відповісти на питання про війну на Донбасі. Співачка сказала, що це дуже складне запитання для неї, адже її близькі втратили домівки на Донбасі, і їй про це дуже важко говорити. MARUV додала, що "хоче, аби настав мир, і щоб нарешті це закінчилося".