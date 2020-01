Вибір на користь планети: чому Хоакін Фенікс постане в одному образі на всіх світських заходах

Американський актор, який цьогоріч став беззаперечним фаворитом всіх престижних кінопремій, публічно заявив, що на всіх майбутніх червоних доріжках у цьому сезоні не буде змінювати свого костюма. Таке рішення Хоакін Фенікс обгрунтував бажанням вберегти планету від надмірної кількості відходів.

Днями Хоакін Фенікс приголомшив модну індустрію сміливим рішенням. Актор отримав статуетку Золотого глобуса і звання "Найкраща чоловіча роль" за свою роботу в стрічці "Джокер". На червоному хіднику престижної кінопремії він постав у чорному костюмі атласними лацканами від британського бренду Stella McCartney.

45-річний голлівудський актор давно долучився до числа зіркових екоактивістів. На особистій сторінці засновниці бренду, у вбранні якого з'явився Хоакін Фенікс, Стелла Маккартні розмістила допис, у якому оприлюднила рішення знаменитості.

Цей чоловік – переможець... Він одягнув цей зшитий на замовлення костюм Stella, тому що зробив вибір на користь майбутнього нашої планети. Він також вирішив одягати цей костюм на всі церемонії сезону, щоб зменшити кількість відходів. Я рада бути причетною до цього,

– написала англійська модельєрка зі світовим ім'ям.

Для такого вчинку Хоакіна Фенікса вже знайшлися хейтери. Користувачі соціальних мереж вважають цей вчинок мізерним для подолання глобальних проблем. Проте сьогодні важливо, що знаменитості задають тренд на екологічні продукти, будинки та одяг.

Нагадаємо, у грудні минулого року знаменита організація, що бореться за права тварин, РЕТА (People for the Ethical Treatment of Animals, українською – "Люди за етичне ставлення до тварин") назвала Хоакіна Фенікса людиною року . Він є активним членом захисних оганізацій і часто відвідує кампанії, присвячені збереженню життя тварин.