Вибори президента України: як зірки голосували у другому турі

Неділя 21 квітня стала надважливим днем для українців. Кожен громадянин вирушив на виборчі дільниці, щоб віддати свій голос за одного з кандидатів на пост президента держави. Не оминули цього й вітчизняні зірки.

У соціальних мережах артисти, актори, телеведучі та світські левиці похизувались ефектними кадрами з виборчих дільниць. Кожен із них закликав своїх прихильників теж взяти участь у виборах президента, наголосивши на важливість цього рішення.

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Як українські зірки голосували у другому турі виборів – дивіться у цікавій підбірці журналістів LifeStyle 24.

Олег Винник

"Свій громадянський обов'язок перед країною виконав. Бажаю нам злагоди та миру. Вірю у світле майбутнє України. З прийдешніми святами!" – написав Олег Винник, додавши фото у брутальному образі.

Актори "Вар'яти-шоу"

Ще перед президентськими виборами шоумен Сергій Притула повідомив, що голосуватиме не у столиці. Він разом із колегами із "Вар'яти-шоу" змінив місце голосування через заплановані гастролі. З виборчої дільниці гумористи вже поширили фото, на якому постали у виборчій дільниці Закарпатської області.

Катерина Осадча

Телеведуча Катерина Осадча показала прихильникам не сам процес голосування, а обкладинку свого паспорта та ручку, принесену із собою.



Катерина Осадча проголосувала на виборах / Instagram / @kosadcha

Олександр Педан

"Громадянський обов'язок виконано!" – написав телеведучий Олександр Педан під фото з виборчої дільниці.

Потап

А от репер Потап (Олексій Потапенко) доручив кинути бюлетень в урну своєму сину. Саме це фото артист опублікував на офіційній сторінці.

Маша Єфросиніна

"Я піду і проголосую серцем. Мені не байдуже! Хоча б тому, щоб завтра зі спокійною совістю повернутися до важливих справ... І вам раджу!" – написала телеведуча Маша Єфросиніна.

Юрій Горбунов

Телеведучий Юрій Горбунов також не оминув увагою президентські вибори. Перед фіналом "Голосу країни-9" він прийшов на виборчу дільницю столиці, де й віддав свій голос за одного з кандидатів.

Джамала

Співачка Джамала дорогою до виборчої дільниці зняла коротке відео, в якому зізналась, що разом зі своїм чоловіком Сеїт-Бекіром Сулеймановим йде голосувати. Зірка обрала емоджі, щоб закликати прихильників теж зробити свій вибір.



Джамала / Instagram / @jamalajaaa

Віктор Бронюк

"Я вже свій вибір зробив", – поділився лідер гурту "ТІК" Віктор Бронюк.