Вибори президента України: як зірки голосували у другому турі

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Вибори 2019 другий тур - як голосували зірки України – фото
Вибори президента 2019: як зірки голосували / LifeStyle 24

Неділя 21 квітня стала надважливим днем для українців. Кожен громадянин вирушив на виборчі дільниці, щоб віддати свій голос за одного з кандидатів на пост президента держави. Не оминули цього й вітчизняні зірки.

У соціальних мережах артисти, актори, телеведучі та світські левиці похизувались ефектними кадрами з виборчих дільниць. Кожен із них закликав своїх прихильників теж взяти участь у виборах президента, наголосивши на важливість цього рішення. 

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Як українські зірки голосували у другому турі виборів – дивіться у цікавій підбірці журналістів LifeStyle 24.

Олег Винник 

"Свій громадянський обов'язок перед країною виконав. Бажаю нам злагоди та миру. Вірю у світле майбутнє України. З прийдешніми святами!" – написав Олег Винник, додавши фото у брутальному образі.

Актори "Вар'яти-шоу"

Ще перед президентськими виборами шоумен Сергій Притула повідомив, що голосуватиме не у столиці. Він разом із колегами із "Вар'яти-шоу" змінив місце голосування через заплановані гастролі. З виборчої дільниці гумористи вже поширили фото, на якому постали у виборчій дільниці Закарпатської області. 

Катерина Осадча

Телеведуча Катерина Осадча показала прихильникам не сам процес голосування, а обкладинку свого паспорта та ручку, принесену із собою. 

Катерина Осадча проголосувала на виборах
Катерина Осадча проголосувала на виборах / Instagram / @kosadcha

Олександр Педан

"Громадянський обов'язок виконано!" – написав телеведучий Олександр Педан під фото з виборчої дільниці. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Громадянський обов’язок виконано!

Допис, поширений Oleksandr Pedan (@pedanos)

Потап 

А от репер Потап (Олексій Потапенко) доручив кинути бюлетень в урну своєму сину. Саме це фото артист опублікував на офіційній сторінці.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Oleksii Potapenko (@realpotap)

Маша Єфросиніна

"Я піду і проголосую серцем. Мені не байдуже! Хоча б тому, щоб завтра зі спокійною совістю повернутися до важливих справ... І вам раджу!" – написала телеведуча Маша Єфросиніна.

Юрій Горбунов

Телеведучий Юрій Горбунов також не оминув увагою президентські вибори. Перед фіналом "Голосу країни-9" він прийшов на виборчу дільницю столиці, де й віддав свій голос за одного з кандидатів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Громадяньський обов‘язок -виконано!

Допис, поширений Gorbunov Yuriy (@gorbunovyuriy)

Джамала

Співачка Джамала дорогою до виборчої дільниці зняла коротке відео, в якому зізналась, що разом зі своїм чоловіком Сеїт-Бекіром Сулеймановим йде голосувати. Зірка обрала емоджі, щоб закликати прихильників теж зробити свій вибір. 

Джамала
Джамала / Instagram / @jamalajaaa

Віктор Бронюк

"Я вже свій вибір зробив", – поділився лідер гурту "ТІК" Віктор Бронюк. 

 

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"Поки є така можливість": відомі українці закликали проголосувати на виборах президента
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Теги: Новини України Музика LifeStyle Президентські вибори 2019 Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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