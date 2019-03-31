Вибори президента 2019: як українські зірки голосували на дільницях – фото
У неділю, 31 березня, всі повнолітні громадяни України брали участь у виборах президента. Не оминули виборчі дільниці й вітчизняні зірки, які заполонили мережу ефектними фото.
Зосереджені та серйозні – представники вітчизняного шоу-бізнесу взяли участь у виборах президента. Кожен прийшов на виборчі дільниці зі своїми рідними та під спалахи фотокамер віддав свій голос за одного з кандидатів. Як українські зірки голосували – дивіться у матеріалі LifeStyle 24.
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Хто з українських зірок взяв участь у виборах Президента:
Джамала
Українська співачка опублікувала знімки в Instagram-Stories, як вона голосувала на дільниці.
Джамала / Instagram-Stories / @jamalajaaa
Маша Єфросиніна
Єфросиніна опублікувала фото з чоловіком та сином і заявила, що якщо дозволяє вік – варто йти голосувати та не позбавляти себе цього права.
На цьому фото є людина, що не має поки права голосувати і йому це сильно не подобається! Якщо ваш вік дозволяє вам сьогодні піти і зробити свій вибір, не позбавляйте себе цього права! Не дозволяйте іншим зробити вибір за вас,
– наголосила телеведуча.
Катерина Осадча
"Важливий вибір – вибори 2019. Якщо ви все ще не віддали свій голос, в вас ще є час. За кого віддала свій голос я не можу казати, єдине скажу, моє рішення засноване на багатьох факторах, а головне – якого саме майбутнього я бажаю Україні і всім нам", – написала Катя.
Сергій Сивохо
Влад Яма
"Я – вже, а ви?" – поцікавився у шанувальників танцівник.
Ірина Федишин
Лілія Подкопаєва
"На вибори як на свято! В цей сонячний день всі веселі, щасливі і сповнені надій! Українцям доведеться обрати одного з 39 кандидатів. Офіційно результати сьогоднішнього голосування ЦВК має оголосити пізніше 10 квітня", – написала вона.
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