Вибори президента України 2019: Оля Полякова неочікувано привітала одного з кандидатів
Українська співачка Оля Полякова здивувала мережу неочікуваним фото з одним із кандидатів у президенти Володимиром Зеленським.
Нове фото Полякова опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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Співачка написала допис у день проведення першого туру голосування, 31 березня. Наразі відповідно до підрахунків комісією 64,70% протоколів, кандидат у президенти Володимир Зеленський набирає 30,41% голосів виборців, а чинний президент Петро Порошенко 16,30%.
На знімку Оля позує разом із Володимиром Зеленським.
"У цікавий час живемо, панове! Вітаю", – прокоментувала знімок співачка.
Джерело: LifeStyle 24
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