Вибори президента України 2019: Оля Полякова неочікувано привітала одного з кандидатів

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Оля Полякова
Оля Полякова / Instagram / @polyakovamusic

Українська співачка Оля Полякова здивувала мережу неочікуваним фото з одним із кандидатів у президенти Володимиром Зеленським.

Нове фото Полякова опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Співачка написала допис у день проведення першого туру голосування, 31 березня. Наразі відповідно до підрахунків комісією 64,70% протоколів, кандидат у президенти Володимир Зеленський набирає 30,41% голосів виборців, а чинний президент Петро Порошенко 16,30%.

На знімку Оля позує разом із Володимиром Зеленським.

"У цікавий час живемо, панове! Вітаю", – прокоментувала знімок співачка.

 

 

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Вибори президента України-2019: офіційні результати
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Теги: Президентські вибори 2019 Володимир Зеленський Оля Полякова LifeStyle Новини LifeStyle Музика
Джерело: LifeStyle 24
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