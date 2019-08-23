Вибухове комбо на порозі осені: моделі Ірина Шейк і Джіджі Хадід знялися в рекламі для Burberry

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Джіджі Хадід та Ірина Шейк
Джіджі Хадід та Ірина Шейк / Колаж: LifeStyle 24

Оскільки літо вже майже зачинило за собою двері, дизайнери, не гаючи часу, починають втілювати свої творчі ідеї у нових колекціях сезону осінь-зима 2019. Так, у свіжій рекламній кампанії британського бренду Burberry знялися одні з найпопулярніших моделей сучасності – 33-річна Ірина Шейк та 24-річна Джіджі Хадід.

Ефектні ролики, знімки та кадри з бекстейджу заполонили мережу, з'явившись на офіційній сторінці бренду Burberry в Instagram.

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Зірками кампейну, знятого для колекції осінь-зима 2019, стали 33-річна російська модель Ірина Шейк, яка, до слова, є однією з улюблених моделей дизайнера марки Ріккардо Тиші, а також 24-річна Джіджі Хадід.

Над рекламною зйомкою, яка відбувалася на березі океану, працювали два знаменитих професіонали своєї справи: фешн-фотограф і кліп-мейкер Нік Найт, а також графічний дизайнер Данко Штайнер.

У новій колекції Ріккардо Тиші представив досі популярні бежеві тренчі, брючні костюми, обтислі піджаки, а також витончені сукні, які Ірина Шейк і Джіджі Хадід ідеально презентували.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Burberry (@burberry)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений irinashayk (@irinashayk)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Gigi Hadid (@gigihadid)

 

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Теги: LifeStyle Стиль і мода Ірина Шейк Джіджі Хадід
Джерело: LifeStyle 24
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