Вибухове тріо: Ді Капріо анонсував новий проєкт, над яким працюватиме з улюбленою командою

Напередодні у США відгриміла одна з найпопулярніших кінопремій – SAG Awards 2020. Під час церемонії нагородження відомий голлівудський актор, зірка багатьох легендарних фільмів, Леонардо Ді Капріо, зробив відверте зізнання щодо планів на майбутнє у своїй кар'єрі.

45-річний культовий актор Голлівуду зізнався, що незабаром знову з'явиться у фільмі не менш легендарного режисера Мартіна Скорсезе. Про це зірка фільмі "Одного разу в Голлівуді" розповів на церемонії нагородження Гільдії кіноакторів 2020. Що найцікавіше, Ді Капріо зіграє у новому проєкті Скорсезе разом з Робертом де Ніро.

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До слова, і режисер Мартін Скорcезе, і його нова робота "Ірландець" з Робертом де Ніро, і зірка Голлівуду Ді Капріо цьогоріч номінувалися на всі можливі номінації в найпрестижніших преміях кіноіндустрії.

Відомо, що нова картина стане екранізацією однойменної книги журналіста Девіда Гранна. В центрі сюжету – кримінальні групи, що знайшли нафтові родовища. Однак для того, щоб отримати до них доступ, їм доведеться вбити індіанців, які заселяли територію.

Інших деталей щодо майбутнього проєкту наразі немає, однак, враховуючи акторський склад та голову знімальної команди – робота обіцяє бути вибуховою.