Вічне свято і безпросвітне пияцтво: фотограф показав не туристичні паби Відня (18+)

Коли вперше потрапляєш до Відні, то австрійська столиця вражає помпезністю та королівською величчю – Музей історії мистецтв, Сецесіон, Шенбруннський палац, Бельведер. Та, як і будь-яке місто, Відень має свій темний бік.

Зовсім іншим, не туристичним світом, є місцеві бари з притаманною їм атмосферою вічного свята, важким запахом алкоголю, запальними танцями, нетверезим сміхом і бійками. Саме такий бік Відня, який воліють не помічати, взяли у фокус фотограф Клаус Піхлер і письменник Клеменс Маршалл, пише Cameralabs.

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Фото з віденського бару

Проект реалізувався у спільній книзі "Золоті дні, перш ніж вони закінчаться". На думку авторів, Відень має право на таке обличчя і його не треба цуратися. Це ода драмі, людям, божевіллю і генделям австрійської столиці.



Фото з віденського бару

Піхлер розповідає, що відвідувачі нічних закладів часто позували охоче. Лише зрідка траплялися ті, хто дуже бовся бути скомпрометованими і тікали від камери.

Для мене дуже важливо було не засуджувати, а проявляти інтерес, емпатію і душевність. Думаю, люди помічають, що вони мені подобаються, тому все пройшло спокійно, а часом навіть потішно, – сказав фотограф.



Фото з віденського бару



Фото з віденського бару



Фото з віденського бару

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