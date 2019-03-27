Вічне свято і безпросвітне пияцтво: фотограф показав не туристичні паби Відня (18+)

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Фото з книги "Золоті дні, перш ніж вони закінчаться"
Фото з книги "Золоті дні, перш ніж вони закінчаться" / cameralabs.org

Коли вперше потрапляєш до Відні, то австрійська столиця вражає помпезністю та королівською величчю – Музей історії мистецтв, Сецесіон, Шенбруннський палац, Бельведер. Та, як і будь-яке місто, Відень має свій темний бік.

Зовсім іншим, не туристичним світом, є місцеві бари з притаманною їм атмосферою вічного свята, важким запахом алкоголю, запальними танцями, нетверезим сміхом і бійками. Саме такий бік Відня, який воліють не помічати, взяли у фокус фотограф Клаус Піхлер і письменник Клеменс Маршалл, пише Cameralabs

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Фото з віденського бару

Проект реалізувався у спільній книзі "Золоті дні, перш ніж вони закінчаться". На думку авторів, Відень має право на таке обличчя і його не треба цуратися. Це ода драмі, людям, божевіллю і генделям австрійської столиці.


Фото з віденського бару

Піхлер розповідає, що відвідувачі нічних закладів часто позували охоче. Лише зрідка траплялися ті, хто дуже бовся бути скомпрометованими і тікали від камери.

Для мене дуже важливо було не засуджувати, а проявляти інтерес, емпатію і душевність. Думаю, люди помічають, що вони мені подобаються, тому все пройшло спокійно, а часом навіть потішно, – сказав фотограф. 


Фото з віденського бару


Фото з віденського бару


Фото з віденського бару

Не туристичні бари Відня: дивіться фото

 

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Теги: LifeStyle Подорожі Новини LifeStyle
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