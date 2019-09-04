Вічно молода: Дженніфер Лопес вразила сексапільними формами у стильному купальнику

Американська співачка Дженніфер Лопес у свої 50 може позмагатись за ідеальні форми навіть з 20-річними дівчатами. А все тому, що зірка не забуває про збалансоване харчування, тренування та здоровий сон. На відпочинку в Сен-Тропе артистка вкотре підтвердила статус ікони стилю і краси.

Відомо, що зірка перебуває на французькому узбережжі разом зі своїм коханим Алексом Родрігесом. Пара відправилась на святкування 60-річчя друга сім'ї – баскетболіста Magic Johnson. Там вона відпочиває та ловить останні сонячні проміння літа на розкішній яхті. Для чергового знімку в мережу Instagram зірка засвітила стрункі форми, які привели в захват фанатів.

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Білий суцільний купальник з надписом "Вічно молода" чудово гармоніював з накидкою гірчичного кольору. Фраза на купальнику чудово підкреслював настрій та впевненість Джей Ло, а окуляри-маска та сережки-кільця доповнювали сексуальний look жінки.



Дженніфер Лопес / Instagram / @jlo

Додамо, що романтичне фото з коханою у свою чергу також опублікував 43-річний Алекс Родрігес. На ньому Дженніфер мала скромніше вбрання та не менш сяючий вигляд, який схвально оцінили фанати.

Окрім цього Алекс залишив і кумедний відеоролик, у якому він з коханою та друзями співали і виконували танцювальні рухи під композицію, що лунала в закладі, де вони вечеряли.