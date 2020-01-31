Victoria’s Secret веде переговори про продаж бренду, – ЗМІ

Мільярдер Лес Векснер розглядає варіанти продажу культового американського бренду нижньої білизни Victoria’s Secret. Впродовж останніх років прибутки бізнес-магната стрімко зменшуються, що призвело до його можливої відмови від посади генерального директора.

Як повідомляє видання The Wall Street Journal, згідно з інформацією перевірених інсайдерів, власник модного будинку Victoria's Secret розглядає кілька варіантів продажу бренду. Угода може відбутися вже впродовж найближчих тижнів.

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Відомо, що минулий рік став для Victoria's Secret одним з найскладніших. Компанії навіть доселося скасувати щорічний легендарний показ через значні фінансові проблеми та суттєве падіння рейтингу шоу. Тоді головний фінансовий директор компанії Стюарт Бергдерфер запевнив, що бренду необхідно зробити паузу та стабілізувати становище.

Проте зараз 82-річний американський мільярдер Лес Векснер веде переговори про повний або ж частковий продаж L Brands – компанії, що керує брендом Victoria's Secret і мережею Bath&Body Works.

Раніше річний прибуток модного дому складав Victoria's Secret щонайменше сім мільярдів доларів і залишався лідером на американському ринку нижньої білизни. Проте його акції впали на 28% від початку 2019 року. За даними Forbes, Лес Векснер займає 413 місце в списку найбагатших людей планети зі статком 4,5 мільярди доларів.



Мільярдер Лес Векснер / Business Insider

Припускають, що головна проблема, яка стала перешкодою подальшого розвитку Victoria's Secret, полягає в тому, що компанія не змогла підлаштуватися під сучасні світові тенденції. Так, маркетинговий директор компанії Ед Разек публічно заявив, що у шоу ніколи не буде транссексуальних моделей чи моделей з категорії plus-size, оскільки вони зіпсують казковість шоу.

Пишнотілі манекенниці закликали всіх жінок бойкотувати Victoria's Secret, звинувачують компанію у дискримінації. Після хвилі оголених страйків керівництво все ж вирішило відійти від стандартів та запросити до "ангелів" моделей зі значно пишнішими формами і транссексуальних дівчат.