Від коронавірусу помер Рой Хорн – учасник дуету ілюзіоністів "Зігфрід і Рой"

Американський ілюзіоніст німецького походження Рой Хорн помер від ускладнень, спричинених інфікуванням коронавірусом. Йому було 75 років. Зірковий колега Зігфрід Фішбахер заявив, що смерть настала за тиждень після діагностування COVID-19.

Як інформує The Hollywood Reporter, 75-річний Рой Хорн помер від коронавірусу. У нього діагностували хворобу наприкінці минулого місяця, але симптоми ускладнювалися, а боротьба за життя закінчилася смертю ілюзіоніста.

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Про втрату повідомив зірковий колега Роя Хорна Зігфрід Фішбахер, разом з яким він здобув світову славу та став одним з найуспішніших артистів Лас-Вегаса. Він зазначив, що Рой завжди був мужнім бійцем і проявляв свій характер навіть в останні дні життя. Напарник також висловив вдячність лікарям, які героїчно працювали проти "підступного вірусу".

Сьогодні світ втратив одного з великих магів, але я втратив свого найкращого друга. З того моменту, як ми зустрілися, я знав, що ми з Роєм разом змінимо світ. Не могло бути Зігфріда без Роя, а Роя без Зігфріда,

– зізнався колега.

Дует ілюзіоністів "Зігфрід і Рой" прославився своїми виступами з білими тиграми та левами. Їхня співпраця та міцна дружба зародилися на лайнері. Тоді Зігфрід був стюардом і показував фокуси пасажирам заради розваги, а Рой – офіціантом. Згодом вони почали використовувати тварин у своїх шоу, стали найуспішнішими артистами в історії Лас-Вегаса та здобули зірку на Голлівудській алеї слави.

Проте 3 жовтня 2003 року, в день свого 59-річчя, Рой Хорн випадково спіткнувся, а на нього напав 400-кілограмовий білий тигр і серйозно пошматував дресирувальника. Тоді він переніс інсульт, ліва частина його тіла була паралізована, а успішна кар'єра завершилася нещасним випадком.