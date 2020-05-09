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Від коронавірусу помер Рой Хорн – учасник дуету ілюзіоністів "Зігфрід і Рой"

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Від коронавірусу помер Рой Хорн
Від коронавірусу помер Рой Хорн / Фото: Getty Images

Американський ілюзіоніст німецького походження Рой Хорн помер від ускладнень, спричинених інфікуванням коронавірусом. Йому було 75 років. Зірковий колега Зігфрід Фішбахер заявив, що смерть настала за тиждень після діагностування COVID-19.

Як інформує The Hollywood Reporter, 75-річний Рой Хорн помер від коронавірусу. У нього діагностували хворобу наприкінці минулого місяця, але симптоми ускладнювалися, а боротьба за життя закінчилася смертю ілюзіоніста. 

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Про втрату повідомив зірковий колега Роя Хорна Зігфрід Фішбахер, разом з яким він здобув світову славу та став одним з найуспішніших артистів Лас-Вегаса. Він зазначив, що Рой завжди був мужнім бійцем і проявляв свій характер навіть в останні дні життя. Напарник також висловив вдячність лікарям, які героїчно працювали проти "підступного вірусу". 

Сьогодні світ втратив одного з великих магів, але я втратив свого найкращого друга. З того моменту, як ми зустрілися, я знав, що ми з Роєм разом змінимо світ. Не могло бути Зігфріда без Роя, а Роя без Зігфріда,
– зізнався колега. 

Дует ілюзіоністів "Зігфрід і Рой" прославився своїми виступами з білими тиграми та левами. Їхня співпраця та міцна дружба зародилися на лайнері. Тоді Зігфрід був стюардом і показував фокуси пасажирам заради розваги, а Рой – офіціантом. Згодом вони почали використовувати тварин у своїх шоу, стали найуспішнішими артистами в історії Лас-Вегаса та здобули зірку на Голлівудській алеї слави. 

Проте 3 жовтня 2003 року, в день свого 59-річчя, Рой Хорн випадково спіткнувся, а на нього напав 400-кілограмовий білий тигр і серйозно пошматував дресирувальника. Тоді він переніс інсульт, ліва частина його тіла була паралізована, а успішна кар'єра завершилася нещасним випадком. 

Автор: Марина Джура
Теги: Коронавірус COVID-19 Втрати LifeStyle
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