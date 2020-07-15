У Голлівуді дуже ретельно ставляться до створення фільмів. Автори проєктів приділяють велику увагу деталям, тому навіть вбрання розробляють за кілька місяців до початку зйомок. На прикладі фантастичної красуні Діане Крюгер ми вирішили показати, наскільки образи відіграють важливу деталь у стрічках та привертають увагу глядачів.

І дату для публікації 24 канал вибрав не випадкову. Саме сьогодні, 15 липня, відзначає 44-річчя. З цієї нагоди журналісти підібрали 5 ролей Діане Крюгер, які відзначились особливим стилем.

Дивіться також Лілія Ребрик засвітила стрункі ноги на зйомках серіалу: грайливе фото

"Безславні виродки" (2009)

У знаменитій стрічці Квентіна Тарантіно "Безславні виродки" Діане Крюгер зіграла німецьку акторку, яка виступає проти нацизму. Зірка допомагає американським солдатам, які нападають на ворожі табори та знищують їх. І тут акторка мала кілька розкішних образів, які привернули увагу глядачів.



Діане Крюгер у фільмі "Безславні виродки" / Фото Pinterest



Неперевершена Діане Крюгер / Фото Pinterest

"Скарб нації" (2004)

Не менш розкішною Діане Крюгер постала у пригодницьких фільмах "Скарб нації". За сюжетом, Бенджамін Гейтс вірить у легенду, якому йому змалку розповідали батьки. Тому головний герой вирушає на пошуки скарбів США. Та, на відміну від своїх опонентів, Бенджаміна цікавить історія, а не збагачення та розкрадання артефактів держави. Тому саме йому допомагає представниця музею, в яку перевтілилась Діане Крюгер.



Діане Крюгер та Ніколас Кейдж / Фото Pinterest



Діане Крюгер у другій частині "Скарб нації" / Фото Pinterest

"Заміж на 2 дні" (2012)

А от у комедії "Заміж на 2 дні" Діане Крюгер постала у яскравій сукні, яка зачарувала мережу.



Акторка Діане Крюгер / Фото Tumbir

До теми Найефектніші весільні сукні в історії кіно: фото, які вражають

У цьому фільмі акторка зіграла успішну жінку, якій освідчується коханий хлопець. Однак Ізабель боїться сімейного прокляття, адже кожен перший шлюб її родичів завершується розлученням. Тому красуня вирішує вийти заміж за першого зустрічного, після чого вдруге піти до вівтаря. З цього і починаються її курйозні пригоди.

Дивіться огляд до фільму "Заміж на 2 дня": відео

"Афера під прикриттям" (2016)

Захоплива стрічка Бреда Фурмана також не обійшлась без Діане Крюгер. Тут акторка перевтілилась у красуню, яка допомагає викрити найбільшу аферу століття. Дівчина стає напарницею агента ФБР, який міг би вже йти на пенсію. Однак головний герой не може відмовитись від нагоди викрити кримінальний синдикат, який очолює Пабло Ескобар.

Дивіться трейлер до фільму "Афера під прикриттям": відео

У стрічці Діане Крюгер приміряла кілька стильних суконь та постала перед глядачами в образі нареченої.



Діане Крюгер у весільній сукні / Фото Vogue

"Троя" (2004)

А от у фільмі "Троя" Діане Крюгер зіграла головну героїню Єлену, яка й спричинила жорстоке протистояння. Це була перша роль актриси в Голлівуді, тому для зйомок білявка змушена була не тільки відточити акторську майстерність, але й набрати 7 кілограмів ваги. Автори стрічки були переконані: надто худорлява Єлена нікого не вразить, тому Діане Крюгер зробила все, щоб сподобатись кіноманам.



Діане Крюгер у фільмі "Троя" / Фото Vogue