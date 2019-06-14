Від бабусі Єлизавети ІІ до голлівудської герцогині Меган: як добре ви знаєте королівську сім'ю

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Тест на знання фактів про королівську сім'ю
Тест на знання фактів про королівську сім'ю / Колаж: LifeStyle 24

Королівська сім'я Великобританії є наймогутнішою та найзнаменитішою панівною родиною у всьому світі. На неї рівняються, її обожнюють, нею захоплюються. Вихід будь-якого члена монаршої сім'ї супроводжується сотнями новин про ідеальність стилю, поведінки і відносин. Проте, якщо ви цікавитеся їхнім життям, то знаєте, що ховається за воротами палацу. А якщо ні – проходьте тест і дізнавайтеся деталі.

Одне лиш слово "монарх" асоціюється з порядком, дотриманням правил, строгим дрес-кодом і Єлизаветою ІІ, яка займає престол найдовше за всіх її попередників.

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Починаючи з часів свого правління, королева Єлизавета ІІ була найяскравішим прикладом сили, могутності та порядку. Згідно з такими ж правилами, у яких зростала сама, вона намагалася виховати своїх дітей та онуків. А тепер, будучи дев'ять разів прабабусею, закладає такий же стержень у темперамент своїх підростаючих нащадків.

Однак, висвітлене ідеальне життя, яким представники панівної родини діляться чи не щодня, насправді далеке від показаних ними "стандартів". Кожен з сьогоднішніх представників блакитної крові відзначився якимось не королівським вчинком, поведінкою чи ненавмисним фактом з біографії.

Тож, які скелети заховані в антикварних шафах королівської резиденції і які таємниці приховують вони за височезними стінами багатого Букінгемського палацу – дізнавайтеся, проходячи тест на знання фактів про монаршу сім'ю Великобританії.

 

 

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Автор: Марта Вересюк
Теги: LifeStyle Королівська сім'я Тести Меган Маркл Єлизавета II Кейт Міддлтон Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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