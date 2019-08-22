Від Баришівки до Переяслав-Хмельницького: Alyona Alyona згадала про рідні міста

Українська реп-виконавиця Alyona Alyona (справжнє ім'я – Альона Савраненко) відправилася у подорож до рідної Баришівки і Переяслав-Хмельницького, з якими її пов'язує чимало спогадів, в рамках спецпроекту Ukraїner – "Амбасадори".

Проект Ukraїner розповідає про різні українські міста історіями зірок, які прожили там тривалий час. Метою цього є розповсюдження нової інформації, щоби якомога більше людей дізналося про Україну як туристичну країну. Реперка Alyona Alyona, яка стала першою героїнею проекту, поділилася, що останні 15 років провела в Баришівці.

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Крім того, саме в Баришівці майбутня зірка почала знімати свої кліпи, зокрема на композицію "Відчиняй".

Тут такий основний кістяк товаришів моїх, рідні, близькі, звичайно. І місце тут. Ми знімали не один кліп. Ми ж "Відчиняй" теж тут знімали. Частина його, тому що частина була в столиці, а частина була тут знята. Також на фоні столової в моєму масиві Софіївському. Насправді Баришівка дуже символічне місце, тому що саме тут був придуманий і прийшов до мене мій перший творчий псевдонім. Не скажу який, не будем називають це слово вслух... Я приїхала з Кіровоградщини,

– зізналася артистка.

Alyona Alyona – Відчиняй: дивіться відео

Місто Переяслав-Хмельницький Alyona Alyona також називає однією зі своїх домівок, куди вона вступила в університет.

"Я б назвала це не домівкою в плані цегли і даху, а таким гніздом духовним, де розвивалась саме я, саме моє "Я", де розвивались мої навички і бажання до творчості, мої скіли артиста, і це таке місце, де… Я не знаю, можливо, хтось сумує за школою. Я за школою майже не сумую, я сумую за університетом" – розповідає артистка.

Зірка пригадала, як почала працювати в садочку та припинила займатися репом, однак це було не довго.

Я почала працювати в садочку і закинула реп, перестала біти слухать і все. Почала слухати абсолютно іншу музику і присвячувати весь свій вільний час в садочку, а воно ж то копиться в тобі несказане. І якось я з дівчиною з Херсону познайомилася. Десь ми також в якомусь пабліку шось розспілкувалися, і вона мене підбила, що: "Давай на українській якогось хіта зробимо чи що?", я – "Давай!". Я як сіла писать, боже, воно як пісня ллється-ллється-ллється да ти шо. Паралельно з цим уже я знайшла спільноту, де читали українською мовою. Як виявилося, репу українською багато і все, воно пішло-поїхало,

– додала вона.

Повне інтерв'ю з Alyona Alyona дивіться тут: відео