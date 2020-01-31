Від діамантового купальника до пантери зі смарагдами: найвідоміші ювелірні прикраси зірок

Знаменитості знають, як довершити свій образ та надовго прикувати погляди навколишніх. За умови доречного підбору і вдалого "розташування", ці речі ніколи не зіпсують зовнішнього вигляду й репутації. Навпаки, ювелірні прикраси допоможуть виразити стиль, а ще додадуть такої бажаної розкоші.

Мабуть, чимало скриньок із діамантами у своїх шухлядах зберігають зірки та члени королівських родин. Такими аксесуарами кожна селебриті хоче задати тон, приємно здивувавши ними папараці й прихильників. На своїх вухах, шиях, зап’ястках і пальцях відомі люди "вмощують" далеко не біжутерію, куплену в магазині за рогом, а власні ексклюзивні чи взяті напрокат намиста, сережки, браслети, брошки. Здебільшого, із чистих золота, срібла та діамантів.

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Тому з нагоди Міжнародного дня ювеліра, який святкують сьогодні, 31 січня, LifeStyle 24 розповідає про одні з найвідоміших прикрас, що їх свого часу одягали на себе відомі жінки шоу-бізнесу і політики за шалені кошти.

Найдорожчі бюстгальтер та бікіні (30 мільйонів доларів)

Ми не знаємо, чи зручно було б вам, дівчата, ходити в такому комплекті, проте Моллі Сімс ця блискуча спідня білизна, здається, до вподоби. В такому образі американська модель постала у 2006 році, маючи зйомки у Лос-Анджелесі. Купальник виготовила фірма Steinmetz з діамантів вагою понад 150 каратів. Оцінили таке багатство теж відповідно – в майже 30 мільйонів доларів! Дорожчої білизни у світі поки що не існує.



Топ-модель Моллі Сімс у "спідньому" за 30 мільйонів доларів / Pinterest

Пантера для Волліс (12,4 мільйона доларів)

Своєю колекцією прикрас у минулому столітті прославилась Віндзорська герцогиня Волліс Сімпсон. Одружившись із нащадком монархів Едуардом VIII (який перед цим зрікся заради неї королівського престолу), – дядьком чинною королеви Єлизавети II – жінка поринула у вир світського життя. Невід’ємною його частиною були часті появи на званих вечерях чи балах, а також ділові зустрічі. І майже для кожного виходу Воллі підбирала ту чи іншу прикрасу. Одного разу на її зап’ястку "примостилась" видовжена пантера, яку в 1952 році створила французька фірма Cartier. Її лапи, тулуб та голова – це багато діамантів, поєднані з оніксом, а очі тварини-хижака виконали зі смарагду. Таким був подарунок герцогині від коханого чоловіка за 12,4 мільйона доларів!



Знаменита пантера зі смарагдами в колекції британської герцогині Воллі Сімпсон (на зап'ясті правої руки) / Pinterest

Діамантова Леді (8 мільйонів доларів)

Небайдужою до діамантів є й американська попдіва Леді Гага. Одягати їх на себе співачка та акторка полюбляє, зокрема, під час церемонії Оскара. Наприклад, у 2016 році знаменитість постала перед публікою у білому вбранні, до якого підібрала сережки і каблучку, вартістю 8 мільйонів доларів. А на минулорічному торжестві цієї ж кінопремії Гага одягнула кольє зі світло-жовтим діамантом від бренду Tiffany, яке коштує 30 мільйонів!



Леді Гага на червоній доріжці Оскара-2019 / Instagram / @ladygaga

Невідома прикраса Вікторії Бекхем (майже 2 мільйони доларів)

Дружина популярного футболіста Девіда Бекхема завжди дивує світ своїми виходами – вона демонструє не лише елегантно підібраний гардероб, а й аксесуари, скомпоновані з ним. Вікторія охоче розповідає журналістам про свої 14 каблучок, часто демонструє на зап’ястях розкішні годинники, розміром у пів долоні, чи просто обирає мінімалізм. Проте одну з прикрас відома дизайнерка таки вирішила сховати від людських очей. Через кілька років після шлюбу зі спортсменом красуня отримала від нього в подарунок кольє Boucheron, інкрустоване діамантами та рубінами. Одна з версій подальшої долі коштовності така: Вікторія хоче продати її на благодійному аукціоні, ціна намиста – майже два мільйони доларів.



Вікторія Бекхем досі жодного разу не показала публіці своє кольє з рубінами / Zlato.ua

"Серце океану" з "Титаніка" (1,4 мільйона доларів)

Ми впевнені, що фанати культового фільму добре пам’ятають прикрасу насиченого синього кольору у формі серця, що з’являлась в кількох його сценах. Коштовність головній героїні – Роус Дьюїт Б’юкейтер – подарував наречений Каледон. Згодом красуня змусила серце молодого художника Джека битись швидше, адже позувала для нього лише у цій прикрасі, без одягу…



"Серце океану" з'являлось у кількох сценах фільму "Титанік" / Скріншот з фільму

Насправді для зйомок кіно виготовили три копії такого кулону (подейкують, що діамант таки існував і певний час перебував у колекції аристократа Генрі Філіппа Хоупа). Дві з них – роботи ювелірів британської компанії Asprey&Garrard. Останню ж майстри створили вже після тріумфу "Титаніка", поєднавши у прикрасі 171-каратовий сапфір, десяток діамантів та платину. З молотка коштовність пустили за 1,4 мільйона доларів, скерувавши ці гроші на благодійність.



Копію цієї прикраси на один із виходів у 1998 році одягнула співачка Селін Діон / Cosmopolitan

Додамо, що деякі видання повідомляють про те, що ціна "Серця океану" сягає 17 мільйонів доларів, втім це помилкове твердження. Адже прикрасу такої вартості одягнула на церемонію Оскар виконавиця ролі старої Роуз із "Титаніка" Глорія Стюарт. Тоді ж, у 1988 році вона отримала Оскара за найкращу роль другого плану. Це схожий до оригінального діаманта камінь у 15 каратів від компанії Harry Winston, лише у квадратній формі та блакитного кольору.