Від гарячої моделі з обкладинок до ікони стилю консерваторів: як змінювався стиль Іванки Трамп

Іванка Трамп є однією з найпопулярніших і найстильніших політиків світу. Дипломатичну знаменитість їй забезпечив її батько Дональд Трамп, який є чинним президентом США. Однак його старша донька не завжди була відомою у колах органів американської влади. Колись Іванка Трамп знімалася для обкладинок журналів і мріяла про кар'єру моделі. Як з того часу еволюціонував стиль вродливої білявки – далі.

Народившись у сім'ї американського мільярдера, Іванка Трамп вже була приречена на успіх. Популярний і багатий татусь нічого не шкодував для своєї вибагливої донечки. Однак завжди наголошував, що будь-яку розкіш вона повинна була заслужити. Можливо, відчуття, що ти цю річ заробив, а не отримав просто так, і розвинуло в Іванки Трамп стриманість і бездоганне відчуття смаку, незважаючи на роки, тренди і сезонні тенденції.

Читайте також: Іванці Трамп – 38: маловідомі факти про доньку президента США

Сьогодні, 31 жовтня, донька чинного президента США святкує своє 38-річчя. За цей час вона вона реалізувалась як бізнесвумен, дружина, мама, а також американська ікона стилю. А ще вона отримала негласне звання першої леді Америки, адже її сьогоднішній стиль відмінно відповідає вимогам цього статусу. Однак і в її житті були періоди, коли вона нагадувала зірку подіумів, але точно не була взірцем для наслідування. Тож, у день народження Іванки Трамп редакція LifeStyle 24 підготувала для вас хронологічну послідовність еволюції стилю лідера американських консерваторок.

Від вільних 1990-х до бохо і мілітарі 2000-х

Оскільки стиль Іванки Трамп розвився ближче до кінця 1990-х, у її юному віці, то вона, як і всі інші зірки, одягалася у так званому вінегреті, створеному з різних трендів від кардинально несхожих країн. Саме тоді дочка Дональда Трампа дебютувала на подіумі, знімалася для обкладинок журналів, а також засвітилася в кількох епізодичних ролях у серіалах. Але пізніше відчула, що моделінг не для неї і її покликання в іншому.

Вона вирішила піти працювати в компанію батька. Після цього її буденний стиль зазнав певних змін. З її гардеробу почали зникати мінісукні, глибокі декольте і яскраві дизайни. До своїх 26 років Іванка стала віцепрезидентом концерну Трампів.

А також створила власну марку, яку назвала Ivanka Trump, випускаючи під своїм іменем одяг, парфуми та сумки. Однак у 2018 році вона закрила свій бізнес, зосередившись на роботі в Білому домі. Після того, як Іванка Трамп отримала посаду у сімейному бізнесі, її гардероб більше не був таким, як колись.



Фото: Variety / Blust

Плаття-футляр must have в гардеробі

Шафа старшої доньки Трампа почала поповнюватися сукнями або ж спідницями у стилі "футляр" або, як їх ще називають, "олівець". Перевагою такого вбрання був скромний фасон, який, попри це, підкреслював переваги фігури стрункої Іванки Трамп. Адже, хто не знає, ріст американської бізнесвумен сягає 180 сантиметрів при вазі всього 60 кілограмів.

З такими параметрами вона безсумнівно могла побудувати успішну кар'єру моделі, однак вирішила підкорювати високі стіни Білого дому.

Іванка Трамп обирала сукні такого стилю для світських подій, а також для офіційних виходів. Довжина до коліна дозволяла з'являтися на ділових зустрічах, а підкреслена талія та обтислий фасон відмінно вписувалися у дрес-код масштабних заходів.



Фото: Instagram / @alwaysivanka

Брючні костюми як значна частина гардеробу

Близько трьох років поспіль перші місця у трендах всіх сезонів займають брючні костюми. Піджак oversize в поєднанні з штанами незмінно одягають всі зірки Голлівуду та інших галузей. Виділитися захотіла і американська бізнесвумен Іванка Трамп. Тим паче, такий тип вбрання ідеально лежить на її фігурі.

У брючному костюмі донька чинного президента США змінює хіба колірну гаму і фасон штанів, адже у 2019 році неабиякої популярності набули брюки-кльош.

В такому вигляді Іванка Трамп неодноразово з'являлася на ділових зустрічах, на засіданнях у Білому домі, а також під час подорожей країнами. Варто відзначити, що стильна білявка віддає перевагу яскравим або ж пастельним кольорам, серед яких пудрові, блакитні, жовті чи червоні відтінки.





Фото: Instagram / @alwaysivanka

Оминати не можна, вечірнім сукням бути!

Ну і звісно, як у кожної світської левиці, у гардеробі Іванки Трамп, окрім ділових образів, присутні чи не найстильніші вечірні сукні. Адже є заходи, для яких не підбереш кращого вбрання, ніж плаття до підлоги, а найбільшої ефектності та елегантності додає лише витончений крій. До прикладу, на прийом у Білому домі вона прийшла у білосніжній сукні від Jimmy Choo, а на весіллі Міші Нону з'явилася у розкішному платті пудрового відтінку від Galia Lahav.



Іванка Трамп на прийомі в Білому домі / Instagram / @alwaysivanka Іванка Трамп на прийомі в Білому домі / Instagram / @alwaysivanka



Іванка Трамп на весіллі Міші Нону / Instagram / @alwaysivanka

