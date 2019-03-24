Від Гайтани до Артема Гагаріна: зірки з дітьми взяли участь у показі нової колекції Андре Тана

В Україні триває головна світська подія року – Тиждень моди. У Києві дизайнер Андре Тан відкрив JFW яскравою і стильною колекцією весна/літо 2019. На модний показ завітали українські знаменитості, які разом зі своїми дітьми вийшли на подіум.

Дизайнер Андре Тан вкотре здивував прихильників: модельєр вивів на свій подіум не тільки юних моделей, але і їх зіркових батьків. Таким чином він показав трендові family-look, які зможе повторити кожна вітчизняна модниця.

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Відкривала модний показ співачка Гайтана зі своєю 2-річною донькою Ніколь-Сапфір. Дівчинка стала наймолодшою моделлю Андре Тана. Окрім цього, новинки колекції презентували психолог і ведуча Наталія Холоденко з сином Іларіоном, телеведучі Артем Гагарін з сином Дмитром та Андрій Джеджула з сином Даніелем, Валентина Хамайко з сином Михайлом та донькою Мирославою.



Українські зірки з дітьми на показі нової колекції Андре Тана

Сам дизайнер зізнався, що колекція дитячого вбрання для нього є дуже особливою. Все тому, що його головною музою є 3-річна донька Соня.

З появою дочки я кардинально переглянув свої погляди на дитячий одяг. Маленькі дівчатка прагнуть бути такими ж модницями, як і їхні мами, тому наші речі в хорошому сенсі "дорослі". Особливу увагу ми приділяємо крою та вибору тканини, окрім цього, максимально повторюємо елементи дорослих колекцій в дитячих,

– розповів Андре Тан.

Дитяча колекція весна/літо 2019 відзначилась яскравістю та комфортом вбрання. Повсякденні комплекти поєднали стилі гранж і спорт-шик. Дизайнер сміливо пропонує поєднувати куртку-косуху з рожевою спідницею-пачкою і кросівками oversize. Що стосується хлопчиків, то Андре Тан пропагує стиль юного денді: сорочки-поло в чорно-білу смужку, блакитні і сірі штани-чінос, casual сорочки в клітку з бавовни "як у тата".

"Я переконаний, що хороший смак варто прищеплювати з дитинства, саме тому в минулому році я запустив дитячу лінію, яка стала логічним продовженням жіночої і чоловічої колекцій. Тепер я впевнено можу сказати, що ми можемо одягнути всю сім'ю", – з гумором додав Андре Тан.



Дитяча колекція Андре Тана