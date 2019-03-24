Від Гайтани до Артема Гагаріна: зірки з дітьми взяли участь у показі нової колекції Андре Тана

113 Читать новость на русском
Тиждень моди в Україні: дитяча колекція одягу від Андре Тана
Тиждень моди в Україні: дитяча колекція одягу від Андре Тана / Прес-служба

В Україні триває головна світська подія року – Тиждень моди. У Києві дизайнер Андре Тан відкрив JFW яскравою і стильною колекцією весна/літо 2019. На модний показ завітали українські знаменитості, які разом зі своїми дітьми вийшли на подіум.

Дизайнер Андре Тан вкотре здивував прихильників: модельєр вивів на свій подіум не тільки юних моделей, але і їх зіркових батьків. Таким чином він показав трендові family-look, які зможе повторити кожна вітчизняна модниця. 

Читайте також: Сукня мрії: Андре Тан дебютував з колекцією весільного вбрання, яка приголомшує красою

Відкривала модний показ співачка Гайтана зі своєю 2-річною донькою Ніколь-Сапфір. Дівчинка стала наймолодшою моделлю Андре Тана. Окрім цього, новинки колекції презентували психолог і ведуча Наталія Холоденко з сином Іларіоном, телеведучі Артем Гагарін з сином Дмитром та Андрій Джеджула з сином Даніелем, Валентина Хамайко з сином Михайлом та донькою Мирославою.


Українські зірки з дітьми на показі нової колекції Андре Тана 

Сам дизайнер зізнався, що колекція дитячого вбрання для нього є дуже особливою. Все тому, що його головною музою є 3-річна донька Соня. 

З появою дочки я кардинально переглянув свої погляди на дитячий одяг. Маленькі дівчатка прагнуть бути такими ж модницями, як і їхні мами, тому наші речі в хорошому сенсі "дорослі". Особливу увагу ми приділяємо крою та вибору тканини, окрім цього, максимально повторюємо елементи дорослих колекцій в дитячих,
– розповів Андре Тан. 

Дитяча колекція весна/літо 2019 відзначилась яскравістю та комфортом вбрання. Повсякденні комплекти поєднали стилі гранж і спорт-шик. Дизайнер сміливо пропонує поєднувати куртку-косуху з рожевою спідницею-пачкою і кросівками oversize. Що стосується хлопчиків, то Андре Тан пропагує стиль юного денді: сорочки-поло в чорно-білу смужку, блакитні і сірі штани-чінос, casual сорочки в клітку з бавовни "як у тата".

"Я переконаний, що хороший смак варто прищеплювати з дитинства, саме тому в минулому році я запустив дитячу лінію, яка стала логічним продовженням жіночої і чоловічої колекцій. Тепер я впевнено можу сказати, що ми можемо одягнути всю сім'ю", – з гумором додав Андре Тан. 


Дитяча колекція Андре Тана 

blog_ava
Усик показав, як танцює під час тренування: веселе відео
сьогодні
1769
Теги: Новини України LifeStyle Стиль і мода
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Від Гайтани до Артема Гагаріна: зірки з дітьми взяли участь у показі нової колекції Андре Тана
сьогодні 11:01 Від Гайтани до Артема Гагаріна: зірки з дітьми взяли участь у показі нової колекції Андре Тана
109
Відпочинок мрії: як бюджетно відпочити у Таїланді та що треба знати про країну
23 березня 12:30 Відпочинок мрії: як бюджетно відпочити у Таїланді та що треба знати про країну
Альона Захарова 1078
Куди поїхати на травневі свята на море: найкращі бюджетні пропозиції
22 березня 22:15 Куди поїхати на травневі свята на море: найкращі бюджетні пропозиції
Наталя Боднар 1650
Євробачення 2019: що відомо про учасників першого півфіналу та їх пісні
22 березня 16:00 Євробачення 2019: що відомо про учасників першого півфіналу та їх пісні
Олена Кандяк 805
Топ-10 найкращих пісень гурту ONUKA, які треба почути
22 березня 13:00 Топ-10 найкращих пісень гурту ONUKA, які треба почути
398
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук