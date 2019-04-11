Від "Караоке на Майдані" до Євробачення: цікаві факти про творчість MELOVIN, які вражають

MELOVIN (Костянтин Бочаров) – один із найпопулярніших артистів українського шоу-бізнесу. У день його народження, 11 квітня, журналісти LifeStyle 24 підібрали цікаві факти з творчості, які зможуть приголомшити.

Як відомо, 22-річний MELOVIN родом із Одеси. Саме там, у місцевій школі, починалась його творча кар'єра. Майбутній артист залюбки брав участь у постановках та концертах, а інколи й сам організовував їх.

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Щоб отримати популярність та продемонструвати свою творчість, MELOVIN ставав учасником низки вокальних проектів. Зокрема, артист кілька разів засвітився на "Караоке на Майдані", де виконував відомі хіти. Окрім цього, під час одного з випусків Костянтин Бочаров представив свою авторську пісню "Не одинокая", зірвавши овації серед глядачів.

Дивіться відео виступу MELOVIN на "Караоке на Майдані":

Наступним щаблем у творчості MELOVIN була участь у вокальному проекті "Х-Фактор" 2015 року. На шоу він зізнався, що часто носить сонцезахисні окуляри, щоб не бачити осуду від інших. У рідній Одесі Костянтин Бочаров намагався уникати поглядів людей, які не підтримували його оригінального стилю та манеру співу. Тому "Х-Фактор" став вкрай важливим проектом, що допоміг Костянтину Бочарову повірити у свої сили.

MELOVIN на шоу "Х-Фактор" виконав пісню "Без бою": дивіться відео виступу

Та попри виступи у популярних шоу найбільший успіх йому принесло Євробачення-2018. У португальському Лісабоні MELOVIN виконав свою пісню "Under The Ladder" та показав усьому світу свій унікальний образ. Західні ЗМІ встигли його охрестити "українським вампіром", а, щоб підтвердити це звання, артист жартома вкусив журналістку під час інтерв'ю.

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Євробачення-2018: виступ MELOVIN на шоу – дивіться відео

І хоч Костянтин Бочаров посів 17 місце, до України він повернувся переможцем. Прихильники із захватом зустрічали його в столичному аеропорту, а мережу засипали повідомленнями зі словами підтримки.

З цього часу кар'єра харизматичного MELOVIN стрімко пішла вгору. Одна за одною пісні артиста отримували чималий успіх, а кількість його прихильників стрімко росла. Особливо велику популярність отримав трек Костянтина Бочарова "З тобою, зі мною, і годі", який він презентував одразу після різдвяних свят.

MELOVIN "З тобою, зі мною, і годі": дивіться чуттєвий кліп