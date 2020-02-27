Від Котляревського до Роулінг: Сергій Притула назвав 6 книг, які будуть цікавими для підлітків

Популярний телеведучий Сергій Притула – знаний книголюб. Шоумен неодноразово це підтверджував, публікуючи власні добірки та рекомендації для прихильників. Днями він склав список видань, які неодмінно сподобаються дітям шкільного віку.

За словами Сергія Притули, з насиченим робочим графіком він не має змогу читати книги. Однак під час відпустки залюбки проводить час з відкладеним чи позиченими виданням. Наразі телеведучий перебуває у турне з "Вар'яти-шоу", відтак скласти новий літературний рейтинг допоміг його син Дмитро, який порадив книги для підлітків.

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"На допомогу приходить менший Притула, у якого після уроків, басейну, факультативів з хімії, додаткових занять англійською, комп’ютерної академії та барабанів завжди знайдеться час на цікаву книжку. Тому поділюся тим, що малий "проковтнув" за останні 5 тижнів. Бо на огляд мого чтива вам доведеться потерпіти десь аж до травня", – написав Сергій Притула.



Сергій Притула назвав 6 книг, які сподобаються дітям/ Facebook / @serhiyprytula

Вальтер Скотт "Квентін Дорвард"

Відомий роман розповідає читачам про часи Льєжського повстання і франко-шотландського альянсу. Головний герой – молодий шотландський дворянин на службі у французького короля Людовика XI. Сергій Притула зізнався, що прочитав книгу Вальтера Скота, коли йому було 14, тому не був впевнений, що вона сподобається його сину.

Відверто, трішки переживав, чи малому "зайде" ця книга. Але всі ті інтриги та хитросплетіння при дворі Людовіка XI, підступні плани Карла Бургундського та інших де ла Марків разом із відчайдушною боротьбою Квентіна за своє щастячко на ймення Ізабелла малому прийшлись до душі,

– зазначив він.

Володимир Короленко "Сліпий музикант"

Сергій Притула не читав твору Короленка, який тепер входить до шкільної програми. Однак книгу уже двічі перечитав 11-річний Дмитро. Головний герой книги – сліпий хлопчик на ім'я Петрик долає безліч життєвих труднощів, але зрештою знаходить своє призначення.

"Тішуся, що мій син росте в правильній системі координат, і його дитинство відрізняється від мого, де людина з ДЦП, з синдромом Дауна чи з аутизмом практично не мала шансів на повноцінну інтеграцію у суспільство. У теперішнього покоління дітей не повинно залишитися і крихти цього упередження до своїх ровесників. Тому будь-яка література, що спрямована на стирання стереотипів і глибше розуміння проблем тієї чи іншої групи людей, мною тільки вітається", – написав Сергій Притула.

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Іван Котляревський "Енеїда"

До рейтингу книг увійшла і знаменита поема Івана Котляревського "Енеїда". "Для мене це один із найвеличніших українських літературних творів, який, окрім краси стилю та змісту, несе в собі ще й генетичний код українського гумору", – зазначив Сергій Притула.

Уляна Скицька "#Наші на карті світу"

80 історій про видатних людей, українців за походженням або місцем народження, також може вразити дітей шкільного віку. Книгу написала журналістка Уляна Скицька, яка показала історії тих, чиї досягнення дивують і вражають.

Джоан Роулінг "Гаррі Поттер і Кубок вогню"

Не оминув увагою Сергій Притула знаменитий цикл книг про чарівника Гаррі Поттера. Твори Джоан Роулінг вже давно є улюбленими для мільйонів книголюбів. З особливим захопленням ці історії читають підлітки.

Тут, власне, взагалі без коментарів. Просто вчергове знімаю капелюха перед Іваном Антоновичем Малковичем за те, як "смачно" "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" вміє зробити книгу!

– додав Сергій Притула.

Наталія Щерба "Часодеї"

За словами шоумена, ці книги жанру дитячої фантастики йому подарували прихильники з Харкова. Це був чудовий подарунок для 11-річного Дмитра Притули. Видання хлопчик прочитав менше, ніж за 10 днів та був у захваті.

"Загалом у цій серії шість книжок. Мій Дмитрик "лупанув" їх за вісім чи дев’ять днів. Він "ковтав" їх, наче спраглий воду, брав із собою до школи й читав на перервах, виклянчував ще пів години за рахунок сну, а коли в кімнаті в обов’язковому порядку вимикалося світло, все одно крадькома підчитував під ковдрою з ліхтариком на телефоні. На моє запитання, мовляв, чого ти, сину, так залип на ці книги, Дмитрик відповів: "Це по крутості, як Гаррі Поттер", – розповів Сергій Притула.