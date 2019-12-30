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Від латексу до комбінезонів: якими образами вражала Настя Каменських на "Х-факторі"

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Настя Каменських на "Х-факторі" / Instagram / @kamenskux

Співачка Настя Каменських, яка виступає під сценічним іменем NK, стала однією із найяскравіших зірок розважального шоу "Х-фактор". Артистка зайняла суддівське крісло та щотижня вражала глядачів ефектними образами.

У суботу, 28 грудня, в Україні відгримів останній випуск розважального проєкту "Х-фактор". Упродовж кількох місяців прихильники шоу спостерігали за боротьбою учасників за перемогу та головний кубок. За результатами голосування, тріумфатором 10 сезону стала Еліна Іващенко. Однак не тільки феєричним фіналом запам'ятається цьогорічний "Х-фактор". 

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Щотижня не тільки учасники проєкту дивували глядачів неймовірними перевтіленнями, але й їхні зіркові тренери. Так, Настя Каменських змінила чимало ефектних образів, які також увійдуть в історію шоу. Артистка не боялась експериментувати, тому поставала перед камерами то в сексуальних латексних вбраннях чи з екошкіри, то в розкішних вечірніх сукнях чи трендових комбінезонах. Тож якими були образи Насті Каменських в 10 сезоні "Х-фактору" – дивіться у фотопідбірці LifeStyle 24. 

 

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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Настя Каменських
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