Від Лілії Ребрик до Джамали: новорічні фото українських зірок з дітьми

Новий рік та Різдво – чудова нагода, щоб провести час з рідними та влаштувати собі святкову фотосесію. Це своєрідне правило використали українські знаменитості, які поділилась з прихильниками чуттєвими знімками з малечою.

Телеведуча Лілія Ребрик, співачки Джамала, Катерина Бужинська та Світлана Тарабарова вже встигли наповнити свій блог святковими новорічними знімками. На дворі чи у розкішному маєтку зірки позували зі своїми нащадками, чим зачарували мережу. Як це було – дивіться у фотопідбірці.

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Лілія Ребрик

Популярна ведуча Лілія Ребрик та хореограф Андрій Дикий вирішили зустріти Новий рік у Карпатах. На засніжених схилах знаменитості влаштували сімейну фотосесію, позуючи перед камерою зі своїми донечками – Діаною і Поліною.

Світлана Тарабарова

А от для Світлани Тарабарової кінець грудня запам'ятається на все життя. Її 1-річний син Іван вперше побачив сніг. Здивування хлопчика підтримала його зіркова мама, яка взяла участь у кумедній сімейній фотосесії на подвір'ї власного маєтку на Київщині.

Джамала

У переддень Нового року Джамала розмістила у своєму блозі стильні святкові фото з маленьким Еміром-Рахманом. Співачка підготувалась до колоритної зйомки та підготувала для сина костюм Санта-Класа. Сама ж артистка надала перевагу блискучому костюму.

Катерина Бужинська

Чудовий family-look продемонструвала співачка Катерина Бужинська. Артистка підібрала для чоловіка та двійнят костюми з різдвяними картатими вставками, що зачарувало мережу. Катерина Бужинська вирішила ще не показувати обличчя дітей, тому 2-річні Дмитро та Катя обернулись від камери спиною.