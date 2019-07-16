Від Меган Маркл до Аріани Гранде: хто став найвпливовішими зірками в Інтернеті за версією TIME

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Найвпливовіші зірки в Інтернеті за версією TIME
Найвпливовіші зірки в Інтернеті за версією TIME / etcanada.com

Вже вп'яте авторитетне видання TIME опублікувало рейтинг найвпливовіших зірок в Інтернеті. Аналітики оцінювали популярних блогерів, враховуючи їхній глобальний вплив на соціальні медіа та здатність впливати на світові новини.

До престижного рейтингу TIME ввійшли представники шоу-бізнесу, політики, знамениті блогери та навіть представники королівської родини. Хто саме потрапив до топ-25 найвпливовіших людей в Інтернеті – гортайте у підбірці LifeStyle 24.

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Меган Маркл і принц Гаррі

Відколи герцоги Сассекські створили окрему Instagram-сторінку, за перші 6 годин на їхній блог підписались мільйон прихильників. Тому, без сумніву, принц Гаррі та Меган Маркл встановили своєрідний рекорд та потрапили до списку TIME. 

Lil Nas X

Репер Lil Nas X здобув чималу популярність у мережі, публікуючи меми. Згодом його дебютні треки підкорили меломанів та наразі займають одні з перших позицій у світових чартах. За блогом Lil Nas X стежать понад 3 мільйони користувачів мережі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Lil Nas X (@lilnasx)

Александрія Окасіо-Кортес

Наймолодша жінка-конгресменка отримала чималу підтримку серед американців та після перемоги на виборах зробила онлайн-зустріч зі своїми прихильниками. У мережі Александрія Окасіо-Кортес ділиться не тільки кадрами з буденного життя, але й розповідає, наскільки важливо не втратити свою справжність. 

Аріана Гранде

Співачка Аріана Гранде отримала шалену популярність у світі, а її новий альбом Thank U, Next потрапив до найпрестижніших радіочартів. Такий успіх зірка здобула не тільки завдяки своєму голосу та пісням, але й соцмережам. За її блогом стежать понад 159 мільйонів людей. 

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Допис, поширений Ariana Grande (@arianagrande)

Школярі-протестувальники

Шведські школярі зуміли отримати велику популярність у мережі завдяки масовим протестам. Діти запустили своєрідний флешмоб, щоб привернути увагу громадськості до проблем екології та бездіяльності дорослих щодо вирішення цих глобальних питань. Школярі публікували фото із забруднених вулиць, додаючи хештеги #FridaysforFuture і #SchoolStrike4Climate.

Cardi B

Популярна реп-виконавиця Cardi B активно веде свій блог, де публікує кадри з приватного життя та світських заходів. За її сторінкою стежать понад 47 мільйонів людей, а ролик з критикою політики Дональда Трампа переглянули понад 20 мільйонів користувачів мережі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений MOSTHATEDCARDI (@iamcardib)

World Record Egg

Працівнику рекламного агентства Крісу Готфрі належить чи не найбільш вірусна ідея. Він вирішив опублікувати фото звичайного курячого яйця із закликом допомогти йому перевершити перше фото доньки Кайлі Дженнер, що отримало 18 мільйонів вподобань. За лічені дні допис зібрав понад 53 мільйони, а World Record Egg став беззаперечним рекордсменом у мережі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений EGG GANG (@world_record_egg)

Дональд Трамп

Належне слід віддати і президенту США Дональду Трампу, який звітує перед американцями та висловлює свою позицію щодо резонансних питань у мережі. Глава Білого дому встановив свій рекорд, опублікувавши упродовж доби понад 80 дописів. 

Окрім цього, до рейтингу найвпливовіших зірок Інтернету ввійшли південнокорейська група BTS, біженка із Саудівської Аравії  Рахаф аль-Кунун, акторка Ліза Коші, ветеран війни Браян Колфеже, візажист Джеймс Чарльз, блогери Герман Гармендія та Карлос Маза, Чжан Дай, танцівниця Джодзо Сіва, письменник Бен Шапіро, дружина Вілла Сміта – Джада Пінкет та інші. 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Рейтинги Меган Маркл Аріана Гранде
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