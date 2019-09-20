Від наркотиків до боксу і кіно: як розпочинав свою кар'єру актор Міккі Рурк

Міккі Рурк – знаменитий американський актор, який раніше був популярним боксером. Найбільшу популярність здобув завдяки голлівудським кінострічкам. Найважливіші факти, які вам треба знати про актора – читайте в матеріалі.

Народився актор 16 вересня 1952 року в Скенектаді, штаті Нью-Йорк. Батько його був затятим фанатом бейсболу, через що назвав сина Міккі в честь відомого гравця Міккі Ментла.

Коли хлопчику було 6 років – батьки розлучилися. Мати переїхала у Маямі, де переважну більшість населення становили афроамериканці. Коли мати майбутньої знаменитості вдруге одружилася, хлопець не сприймав вітчима, тож вже в підлітковому віці у нього почали проявлятися притаманні йому риси – непокірність та неприйняття авторитетів.

Міккі Рурк у боксі

Рурк багато часу проводив на вулицях міста, а коло спілкування складалося із сутенерів та наркодилерів. Життя в такій несприятливій соціальній обстановці привела юнака на боксерський ринг.



Міккі Рурк на рингу

Любительський бокс для Рурка був найбільшою втіхою, він навіть брав участь у 47 боях. Але після сильного струсу мозку на рингу був змушений покинути спортивну кар'єру і записався в акторську студію. Йому довелося багато працювати та відмовляти собі в розвагах, аби оплатити навчання.

Перша любов до акторства у Рурка зародилася тоді, коли його друг запросив майбутню зірку Голлівуду взяти участь у постановці п'єси. Тоді актор із задоволенням зіграв роль, втім з великою серйозністю до акторства ще не підійшов. Перший заробіток юнака не був простим. Доля приготувала йому важку фізичну працю та кілька років у кримінальному середовищі, в якому він продавав наркотики.

Акторська кар'єра Міккі Рурка

З 1978 року Міккі Рурк живе у Лос-Анджелесі, знімається у кількох фільмах і навіть отримує головну роль у стрічці "Справа пари Раутів". А от після зйомок у знаменитому фільму "9 з половиною тижнів" актор стає справжнім секс-символом 80-х років. Також значну славу акторові принесла кінострічка "Серце янгола".



Міккі Рурк у молодості

У період з 1991 по 1994 роки Рурк провів 8 боїв, 6 з яких виграв. Міккі вважали відмінним бійцем. Спортсмен одного разу навіть виявився на обкладинці World Boxing Magazine. Втім за свої досягнення чоловік заплатив декількома струсами мозку, зламаним носом, вилицею, рукою, порушеннями координації. Через таку велику кількість травм Рурк переніс пластичні операції, які спотворили його обличчя. Фото актора до і після операції вражають фанатів до сьогодні.



Міккі Рурк до операції і після

Вже в кінці 90-х років актор відмовляється зніматися у фільмі "Людина дощу", адже не працює за гонорар менший, ніж 1 мільйон доларів. Кінострічка "Куля" – остання з тих, яка тримала Рурка на піку кар'єри. Усі наступні фільми вже не приносили такої популярності. В цей період Міккі гасне на фоні інших акторів, через що починає сильно пити й навіть вживати наркотики.

У січні 2009 року вперше у своїй кар'єрі Міккі Рурк був удостоєний "Золотого глобуса" за кращу роль в драмі "Рестлер". За цю ж роботу через два місяці був номінований на "Оскар", проте статуетку так і не отримав. Сам Міккі назвав цей фільм найкращим у своїй кар'єрі.



Міккі Рурк у фільмі "Рестлер"

У 2014 році актор повернувся на ринг, де нокаутом переміг американця Елліота Сеймура. Бій проходив у Москві. Того ж року українські ЗМІ повідомили, що актор під час свого візиту в Москву придбав собі футболку із зображенням російського президента і демонстративно одягнув її у всіх на очах, заявивши, що йому подобається Путін.

Особисте життя Міккі Рурка

У 1981 році Міккі познайомився з молодою актрисою Деброю Фойер. Закохана пара довго не зустрічалася і швидко узаконила свої стосунки. За словами актора, вони обидвоє були занадто молоді, тому шлюб в 1989 році розпався.

На зйомках фільму "Дика орхідея" у 1990 році Міккі зустрічає Керрі Отіс, з якою також одружився. Однак і другий шлюб не був щасливим: подружжя часто сварилися, а Мікк піднімав на дружину руку. Після численних скандалів, чоловік повертав кохану, втім у 1998 році подружжя остаточно розлучилося. Дітей в актора немає.



Міккі Рурк та Керрі Отіс