Від передозування наркотиками помер колишній бойфренд дочки Вітні Г'юстон

У віці 30 років з життя пішов Нік Гордон, бойфренд Боббі Браун, яка померла п'ять років тому після тривалої коми. Причиною смерті називають передозування героїном. Загадковим є те, що близьке оточення сімейства Г'юстон йде з життя одне за одним.

Напередодні Нового року 30-річний Нік Гордон переніс кілька інфарктів та був госпіталізований до однієї з клінік у штаті Флорида. Медикам не вдалося врятувати життя чоловіка. Як повідомляє видання People, Нік Гордон помер від передозування героїном.

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Його смерть настала за три роки після того, як ексбойфренда визнали причетним до смерті 23-річної спадкоємиці Вітні Г'юстон. Суд зобов'язав його сплатити 36 мільйонів доларів родині покійної дівчини.

Доньку легенди Боббі Браун знайшли без свідомості у ванні її власного будинку в Атланті. Дівчина так і не вийшла зі стану штучної коми, яка тривала впродовж шести місяців. Причиною смерті було названо "занурення в воду і наркотична інтоксикація", що сприяло незворотним змінам головного мозку.

Нік Гордон неодноразово потрапляв у гучні скандали. Навесні 2018 року його ледь не притягнули до кримінальної відповідальності за побиття своєї дівчини Лаури Ліл, яка згодом спростувала звинувачення. Ця дівчина стала останнім гучним коханням Ніка Гордона.



Нік Гордон з молодшим братом / Facebook / Junior Walker

За дивним збігом обставин, після смерті легендарної Вітні Г'юстон 2012 року у ванній свого готельного номеру, з життя одне за одним йдуть близькі сіпвачки. Після смерті доньки Боббі Браун не стало її близького друга Макса Ломаса, якого теж знайшли у ванній мертвого від передозування наркотиками. Нік Гордон став третьою жертвою після смерті Вітні Г'юстон.