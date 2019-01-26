Від Роулінг до Бакмана, і принципово українською: як школярка веде успішний інстаблог про книги

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Марта Ланяк – юна блогерка-книголюб з Івано-Франківська
Марта Ланяк – юна блогерка-книголюб з Івано-Франківська / 24 канал

16-річна школярка з Івано-Франківська зібрала майже чотири тисячі підписників в Instagram. У своєму блозі Марта Ланяк розповідає про літературні новинки та улюблені книги.

Два роки тому Марта Ланяк переглядала стрічку в Instagram і зрозуміла, що їй бракує відгуків про книги. Тоді ж вона почала заповнювати цю нішу, і зараз у дівчини вже майже чотири тисячі підписників. Так виник змістовний книжковий блог.

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Хоча маленькою, зізнається Марта, з читанням подружилася не одразу: "До семи років я взагалі дуже погано читала, і мене змушували завжди – читати-читати-читати". Зараз дівчинка дуже любить фентезі.

Ланяк
У ранньому дитинстві Марта Ланяк читати не полюбляла, та тепер її не відірвати від книг

Як і чи не кожна дитина – під впливом Гаррі Поттера мріяла потрапити до Гоґвортсу. Та тепер із кожною прочитаною книгою вподобання змінюються.

З останніх прочитаних книг мені дуже сподобалася творчість шведського письменника Фредріка Бакмана. Особливо, як він занурюється в психологізм особистості,
– пояснила Марта.

Попри читання художньої літератури, встигає десятикласниця опановувати на "відмінно" і шкільну програму. Дівчина навіть співпрацює із видавництвами – ті присилають їй книги, на які Марта пише відгуки у своєму блозі.

Марта
Видавництва надсилають книги, а Марта пише на них відгуки

Книги, які надсилає видавництво, можуть не дуже подобатися, як зізнається Марта, а хочеться догодити всім: і видавництву, щоб вони з тобою далі співпрацювали, і читачам блогу, написавши хороший відгук. 

Хочеться, щоб твої читачі довіряли тобі, і не буду ж я писати позитивний відгук на відверто погану книгу,
– зазначила Марта.

Від такого захоплення дитини батьки у захваті і намагаються всіляко її підтримувати. А дівчина щоразу рекомендує їм нові книги.

Марта
Захоплення Марти книгами поширюється навіть на підручники

Пан Олег, батько Марти, розповів, що дуже любить читати і його дружина: "Вони з донькою паралельно можуть якісь книжні новинки читати. Одночасно одну, другу. І обговорювати: оця класна – оця не класна".

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А ще Марта принципово читає книги лише українською. Адже любить свою мову та певна, що потрібно підтримувати національного видавця.

Дивіться відео про юну блогерку-книголюба з Івано-Франківська:

 

Теги: LifeStyle Новини культури Книги Новини Івано-Франківська Instagram
Джерело: 24 канал
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